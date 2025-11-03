    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 64 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten im Bereich Warenlagerautomatisierung trieben die Schätzungen weiter an, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seiner Zusammenfassung im Nachgang des dritten Quartals. Er stockte auch den Bewertungsmultiplikator etwas auf. Die Margen dürften mittelfristig steigen. Die Aktienbewertung hält Gupta weiter für attraktiv./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 61,40EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 71
    Kursziel alt: 64
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


