    UBS stuft VODAFONE auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone zwar von 72 auf 80 Pence angehoben, die Aktien aber angesichts ihres hohen Bewertungsaufschlags gegenüber den Wettbewerbern von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Polo Tang nannte in seiner am Montag veröffentlichten Verkaufsempfehlung zudem drei Risiken für die Briten: Zunehmende Glasfaserkonkurrenz in deutschen Mehrfamilienhäusern, Wertverluste der Beteiligung Vantage Towers aufgrund wegfallender Spanien-Umsätze sowie ein Verlust des Roaming-Agreements mit 1&1 im Falle einer Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarkts./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 1,048EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Polo Tang
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 0,8
    Kursziel alt: 0,72
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


