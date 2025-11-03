JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington stellte seine Schätzungen am Sonntag mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November dem Marktkonsens gegenüber. Beim Umsatz ist er etwas skeptischer. Die Markterwartungen an 2026 erschienen in Ordnung./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 48,52EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.



