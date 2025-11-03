    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern und Anlagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Laurence Alexander am Freitagabend. Dank der gefüllten Auftragsbücher und der Bilanzflexibilität könne Linde das schwierige Wirtschaftsumfeld recht gut durchschiffen./rob/ag/gl

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Laurence Alexander
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 535
    Kursziel alt: 535
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



