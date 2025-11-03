JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,40 auf 25,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen ihre Ergebnisprognose für 2025 um zwei Prozent an. Für 2026 und 2027 sattelt sie gar um bis zu sechs Prozent drauf. Sie rechnet hier nun mit höheren Zinseinkünften der Niederländer./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:20 Uhr) gehandelt.
