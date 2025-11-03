    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group
    JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,40 auf 25,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen ihre Ergebnisprognose für 2025 um zwei Prozent an. Für 2026 und 2027 sattelt sie gar um bis zu sechs Prozent drauf. Sie rechnet hier nun mit höheren Zinseinkünften der Niederländer./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Delphine Lee
    Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 25,40
    Kursziel alt: 24,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


