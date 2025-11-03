UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. In den kommenden zwölf Monaten könnte die Bewertung der Summe aller Teile (SOTP) des Spirituosenherstellers zunehmend interessant werden, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Denn das Management der Briten könnte versuchen, ihn stärker herauszukristallisieren. Den Wert der Marke Guinness taxiert Aulja beispielsweise auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Die Mitte seiner SOTP-Spanne für Diageo liege bei 2380 Pence je Aktie./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 20,45EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,5

Kursziel alt: 22,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



