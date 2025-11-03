    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCitigroup AktievorwärtsNachrichten zu Citigroup

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 45 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 45 / 2025
    Foto: radub85 - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 45 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im November 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 45 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Citigroup
    +3,64 % 03.11.
    Blackstone
    +2,52 % 03.11.
    Omega Healthcare Investors
    +7,81 % 03.11.
    ONEOK
    +4,84 % 03.11.
    Kinder Morgan Registered (P)
    +5,65 % 03.11.
    NRG Energy
    +2,30 % 03.11.
    Aon Registered (A)
    +0,84 % 03.11.
    Hexcel Corporation
    +0,93 % 03.11.
    Kodiak Gas Services
    +5,63 % 03.11.
    Eagle Bancorp
    +4,80 % 03.11.
    Carriage Services
    +1,55 % 03.11.
    Ardagh Metal Packaging
    +10,95 % 03.11.
    NVE
    +5,09 % 03.11.
    Donegal Group (B)
    +2,39 % 03.11.
    AllianceBernstein Holding
    +8,61 % 03.11.
    Donegal Group (A)
    +4,74 % 03.11.
    Dorchester Minerals
    +10,60 % 03.11.
    Pinnacle West Capital
    +4,27 % 03.11.
    Capital Clean Energy Carriers
    +3,46 % 03.11.
    Whitestone REIT
    +3,80 % 03.11.
    Plumas Bancorp
    +2,73 % 03.11.
    Five Star Bancorp
    +3,13 % 03.11.
    East West Bancorp
    +2,71 % 03.11.
    The Brink's
    +0,97 % 03.11.
    Sierra Bancorp
    +3,81 % 03.11.
    CrossAmerica Partners
    +9,53 % 03.11.
    Lazard Registeted
    +4,53 % 03.11.
    Westamerica Bancorporation
    +3,57 % 03.11.
    OceanFirst Financial
    +4,80 % 03.11.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    +7,12 % 03.11.
    Hingham Institution for Savings
    +1,12 % 03.11.
    Ameriserv Financial
    +4,56 % 03.11.
    HBT Financial
    +3,77 % 03.11.
    Citizens & Northern
    +5,66 % 03.11.
    Core Laboratories
    +0,23 % 03.11.
    Home Bancorp
    +2,45 % 03.11.
    TGS
    +5,47 % 03.11.
    Bank OZK Perp Pfd (A)
    - 03.11.
    The Hartford Financial Services Group Depositary Shs (G)
    - 03.11.
    RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund 4.75 % Cum Red Perp Pfd (B)
    - 03.11.
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 04.11.
    Alcoa
    +1,17 % 04.11.
    Baker Hughes Company Registered (A)
    +2,54 % 04.11.
    Las Vegas Sands
    +1,75 % 04.11.
    Metlife
    +3,08 % 04.11.
    Archrock
    +3,62 % 04.11.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 04.11.
    Banner
    +3,77 % 04.11.
    Postal Realty Trust Registered (A)
    +6,73 % 04.11.
    Hanmi Financial
    +5,51 % 04.11.
    Independent Bank Michigan
    +3,37 % 04.11.
    1st Source
    +2,51 % 04.11.
    Byline Bancorp
    +1,50 % 04.11.
    Peoples Bancorp
    +5,27 % 04.11.
    Suburban Propane Partners L P
    +6,98 % 04.11.
    First Community
    +2,92 % 04.11.
    Civista Bancshares
    +3,95 % 04.11.
    Dynagas LNG Partners LP 9 % Cum Red Pfd Registered Units (A)
    - 04.11.
    SiriusXM Holdings
    +3,30 % 05.11.
    Synchrony Financial
    +2,21 % 05.11.
    BBVA
    +5,30 % 05.11.
    EQT
    +1,77 % 05.11.
    Brown & Brown
    +0,60 % 05.11.
    KBC Groep
    +6,87 % 05.11.
    Idacorp
    +3,35 % 05.11.
    Amalgamated Financial
    +1,65 % 05.11.
    Colony Bankcorp
    +3,51 % 05.11.
    Univest Financial Corporation
    +3,55 % 05.11.
    Kearny Financial
    +6,19 % 05.11.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 05.11.
    West Bancorp
    +5,31 % 05.11.
    Northfield Bancorp
    +4,82 % 05.11.
    Orrstown Financial Services
    +2,83 % 05.11.
    Heritage Financial Corporation
    +4,49 % 05.11.
    NB Bancorp
    - 05.11.
    Old National Bancorp Depositary Shs (A)
    - 05.11.
    Old National Bancorp Depositary Shs (C)
    - 05.11.
    Cadence Bank 5.5 % Red Pfd (A)
    +6,50 % 05.11.
    Unilever
    +3,31 % 06.11.
    Unilever
    +3,31 % 06.11.
    H & M Hennes & Mauritz (B)
    +3,91 % 06.11.
    Eaton
    +1,23 % 06.11.
    Card Factory
    +4,54 % 06.11.
    Weatherford International
    - 06.11.
    Airtel Africa
    +3,05 % 06.11.
    Octopus AIM VCT 2
    +15,64 % 06.11.
    Tritax Big Box REIT
    +4,87 % 06.11.
    Black Stone Minerals
    +10,23 % 06.11.
    Armstrong World Industries
    +0,91 % 06.11.
    Softcat
    +2,76 % 06.11.
    Crown Holdings
    +1,19 % 06.11.
    Ashmore Group
    +9,41 % 06.11.
    TriMas
    +0,64 % 06.11.
    Galliford Try Holdings
    +4,69 % 06.11.
    Wintrust Financial
    +1,75 % 06.11.
    Crown Place VCT
    +5,27 % 06.11.
    Matson
    +1,03 % 06.11.
    Bytes Technology Group
    +2,84 % 06.11.
    JBG SMITH Properties
    +5,49 % 06.11.
    FS Bancorp
    +2,84 % 06.11.
    CVS Group
    +0,51 % 06.11.
    Franklin Electric
    +0,98 % 06.11.
    OP Bancorp
    +4,14 % 06.11.
    Heritage Commerce
    +5,68 % 06.11.
    ME Group International
    +4,15 % 06.11.
    Genus
    +1,57 % 06.11.
    Warpaint London
    +1,68 % 06.11.
    Peapack-Gladstone Financial
    +0,69 % 06.11.
    Bioventix
    +3,91 % 06.11.
    Picton Property Income
    +5,11 % 06.11.
    MGIC Investment
    +2,22 % 06.11.
    Springfield Properties
    - 06.11.
    Dime Community Bancshares 5.50 % Perp Pfd (A)
    - 06.11.
    Dunedin Income Growth Investment Trust
    +4,93 % 06.11.
    Pfizer
    +6,04 % 07.11.
    Paychex
    +3,02 % 07.11.
    Howmet Aerospace
    +0,30 % 07.11.
    Ford Motor
    +6,70 % 07.11.
    Parker-Hannifin
    +1,31 % 07.11.
    Investor Registered (B)
    +1,68 % 07.11.
    Norfolk Southern
    +2,25 % 07.11.
    J.B.Hunt Transport Services
    +0,94 % 07.11.
    Easterly Government Properties
    +8,45 % 07.11.
    Bread Financial Holdings
    +1,93 % 07.11.
    Community Healthcare Trust
    +8,42 % 07.11.
    Pinnacle Financial Partners
    +0,98 % 07.11.
    WSFS Financial
    +1,25 % 07.11.
    Oil-Dri of America
    +1,77 % 07.11.
    Columbus Mckinnon New York
    +0,73 % 07.11.
    Hilltop Holdings
    +2,17 % 07.11.
    Richardson Electronics
    +2,21 % 07.11.
    Martin Midstream Partners
    +0,68 % 07.11.
    FirstEnergy
    +4,17 % 07.11.
    Dana
    +3,62 % 07.11.
    PCB Bancorp
    +5,17 % 07.11.
    First Bank
    +1,74 % 07.11.
    CMS Energy
    +3,28 % 07.11.
    Tompkins Financial
    +4,45 % 07.11.
    Lithia Motors
    +0,70 % 07.11.
    Select Water Solutions Registered (A)
    +2,67 % 07.11.
    SouthState Corporation
    +2,40 % 07.11.
    Standex International
    +0,76 % 07.11.
    Primis Financial
    +3,42 % 07.11.
    Franklin Financial Services
    +3,95 % 07.11.

    Die Dividendenrenditen in der KW 45 / 2025 reichen von +0,23 % bei Core Laboratories bis +15,64 % bei der Octopus AIM VCT 2 Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 45 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 45 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im November 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im November, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
