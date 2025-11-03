    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt Vodafone auf 'Sell' - Ziel hoch auf 80 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Vodafone auf 80 Pence an.
    • Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft wegen Risiken.
    • Risiken: Glasfaserkonkurrenz, Vantage Towers, Roaming-Verlust.
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Vodafone auf 'Sell' - Ziel hoch auf 80 Pence
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone zwar von 72 auf 80 Pence angehoben, die Aktien aber angesichts ihres hohen Bewertungsaufschlags gegenüber den Wettbewerbern von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Polo Tang nannte in seiner am Montag veröffentlichten Verkaufsempfehlung zudem drei Risiken für die Briten: Zunehmende Glasfaserkonkurrenz in deutschen Mehrfamilienhäusern, Wertverluste der Beteiligung Vantage Towers aufgrund wegfallender Spanien-Umsätze sowie ein Verlust des Roaming-Agreements mit 1&1 im Falle einer Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarkts./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 1,030 auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +3,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 24,66 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0456. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,1250GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+7.697,27 % bedeutet.


