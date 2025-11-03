UBS senkt Vodafone auf 'Sell' - Ziel hoch auf 80 Pence

Für mich ist Vodafone eine astreine Turnaround-Story! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif





Seit Margherita della Valle (seit 2023) am Ruder ist und ihre "Vision von Vodafone" (Neuausrichtung) konsequent und zielstrebig umsetzt, hat sich vor allem die finanzielle und bilanzielle Lage bei Vodafone massiv gebessert! Aber auch operative macht man allmählich Fortschritte. Und jetzt, wo das leidige Thema "Nebenkostenprivileg" endlich durch ist, und so auch nicht mehr die Zahlen ständig nach unten verzerrt sind, sieht man immer deutlicher, dass Vodafone (als Konzern) längst wieder operativ organisch wächst! Erstaunlich finde ich, dass der Markt das noch immer nicht sieht bzw. noch immer nicht ausreichend honoriert.

Dabei steht das Unternehmen ja heute schon strategisch besser da, als jemals in den letzten 10 Jahren zuvor! 🙄🙃





Margherita hat Vodafone so neu ausgerichtet, wie ich es selbst auch getan hätte! Vor allem die massiv verbesserte finanzielle Situation wird völlig unterschätzt.

Gerade der Rückzug aus den hart umkämpften Märkten Spanien und Italien war absolut richtig ... und die damit ermöglichte Schuldentilgung bitter notwendig!

Lag die Nettoverschuldung vor wenigen Jahren noch bei über 36 Mrd.€ ... waren es zuletzt nur noch 22,4 Mrd.€ - also um Welten besser!

In den letzten Monaten hat man auch die hohe Liquidität (17 Mrd.€) genutzt, um massiv Anleihen vorzeitig zurückzukaufen, was kräftig Zinskosten spart!

Hat man früher noch 3 - 4 Mrd.€ pro Jahr an Zinskosten "sinnlos rausgeblasen, sind es bald "nur noch" ~ 1,5 Mrd.€ pro Jahr! Also viel besser!

Wenn man weniger für Zinskosten berappen muss, bleibt nämlich auch mehr für Dividenden übrig. Auch die dürften mittelfristig wieder steigen! 😜





Auch beim Cashflow hat man "neu justiert" und endlich liegen Inflow und Outflow im Gleichgewicht! Unter Nick Read lag Vodafone noch in einer schweren Schieflage und hat mit extrem hohen Dividenden und gigantischen Zinskosten (wegen des riesigen Schuldenbergs) völlig über seinen Verhältnissen gelebt, was die Lage nur immer weiter verschlimmerte. So lagen die Ausgaben für Dividenden und Zinskosten bei 6 - 7 Mrd.€ jährlich, was einfach nur völlig irre war! 🙈

Gleichzeitig hat man unter ihm die Integration von Kabel Deutschland und Unity-Media in DE völlig versemmelt.





Kurzum - Nick Read war ein furchtbar schlechter CEO, den man über Jahre - ohne Gegenrede - hat gewähren lassen! 😡

Zum Glück hat man Margherita della Valle ein weitaus glücklicheres Händchen bewiesen!





Und auch in Deutschland hat man die richtigen Maßnahmen ergriffen. Allerdings wird es noch dauern, bis sich das auch hier in den Zahlen wiederspiegeln wird.

Mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs hat sich die "Grundlage" in Deutschland natürlich nachhaltig verschlechtert. Da gibt es keine 2 Meinungen!

Dennoch hat man auch hier das Ruder rumgerissen. Und nach Jahren des Rückgangs, ist nun auch hier in DE der Turnaround in greifbarer Nähe!

Und mit einem leichten Wachstum in Europa - und einem recht starken Wachstum in Afrika, sieht das alles - insgesamt - doch gar nicht mal schlecht aus! 😁





Mit einem aktuellen Kurs von unter 1€ und einer Aktienanzahl, die nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms bei nur noch ~23 Mrd. Stück liegen wird, ist eine Vodafone mit nicht mal 23 Mrd.€ an Marktkapitalisierung m.M.n. fundamental klar unterbewertet! Immerhin reden wir hier von einem Unternehmen mit (bald wieder) ~40 Mrd.€ Jahresumsatz und einem operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) zwischen 4 - 5 Mrd.€ per anno. Und angesichts der viel niedrigeren Zinslast, bleibt dann auch viel mehr bei Vodafone hängen, als in den Jahren zuvor! Dadurch dürften auch die Dividenden mittelfristig endlich wieder steigen!





Für ein Unternehmen das seine Hausaufgaben gemacht, und sich neu aufgestellt hat (geringere Schulden, halbierte Zinskosten, eine tragbare Dividendenhöhe, etc.) und das mittlerweile auch operativ organisch wieder klar wächst, ist das keine sonderlich angemessene Bewertung! 🙄





Aktuell sehe ich mein "persönliches Kursziel" für die Vodafone Group in einem Bereich von ~ 1,30€. 🤔

Da sehe ich also noch ordentlich Luft nach oben!