Crash oder Abflug? Für Palantir, AMD und AppLovin gibt's kaum etwas dazwischen!

Montag, 03. November: Palantir

Auch mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Durchbruch von ChatGPT ist kein Ende des KI-Booms in Sicht. Während Nvidia mit seinem Kursanstieg den Hardware-Bereich dominiert, gilt Palantir als treibende Kraft im Anwendungs- und Software-Bereich. In den vergangenen 3 Jahren haben die Anteile so eine atemberaubende Performance von +2.200 Prozent erzielt.

Neben den steigenden Geschäften profitierten Unternehmen und Aktie spätestens nach der Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von der Nähe zur US-Regierung. Die Software- und KI-Plattformen von Palantir kommen inzwischen in zahlreichen Regierungsbehörden, den US-Streitkräften – und auch zum Aufbau eines umfassenden Überwachungsstaates zum Einsatz.

Mit Blick auf die Bewertung lassen Anlegerinnen und Anleger inzwischen jedes Maß vermissen. Das für 2025 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 307,4 liegt um 1.105 Prozent über dem Branchendurchschnitt, für den Buchwert muss das 69,9-Fache auf den Tisch gelegt werden und die Cashflow-Rendite liegt bei mageren 0,35 Prozent – beides Werte ebenfalls im 1.000-Prozent-Bereich über dem Rest der Branche. Selbst das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis, welches das dynamische Unternehmenswachstum in Rechnung stellt, liegt bei 8,69. Als günstig gilt ein Wert von ≤1.

Angesichts dieser Vielfachen und eines Börsenwertes von 471,7 Milliarden US-Dollar ist das Schlagen der Erwartungen das absolute Minimum. Den Umsatz schätzen Expertinnen und Experten ein Ergebnis von 1,09 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll 0,17 US-Dollar betragen.

Am Optionsmarkt rechnet eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler, dass die Rekordjagd nach den Zahlen anhalten wird. 59,7 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite, während 40,3 Prozent auf die Gegenseite entfallen. Für die Aktie ist eine Kursreaktion um bis zu 10,4 PRozent eingepreist.

Dienstag, 04. November: AMD

Der Einstieg von OpenAI beim Nvidia-Rivalen AMD hat nicht nur für großes Aufsehen, sondern auch für eine Kursexplosion gesorgt. Allein in den vergangenen 4 Wochen hat sich die Aktie um 63,4 Prozent verteuert. Mit dem Sprung zunächst über 225 und anschließend auch 250 US-Dollar gelangen den Anteilen außerdem neue Rekordnotierungen – wie bei vielen anderen KI-Profiteuren allerdings auch hier zu Lasten der Unternehmensbewertung.

Angesichts eines KGV von 67,1 für das laufende und von 42,0 für das kommende Geschäftsjahr steht AMD in der Pflicht, einen starken Quartalsbericht abzuliefern. Das gelang in den zurückliegenden Quartalen zwar beim Umsatz, der Gewinn pro Aktie konnte die Schätzungen häufig jedoch nur treffen oder geringfügig überbieten. Das sorgte immer wieder zu enttäuschenden Kursreaktionen.

Auch bei anderen Kennziffern ist AMD inzwischen deutlich teurer bewertet als der Rest der Branche beziehungsweise Nvidia. Vor allem der Cashflow gilt angesichts einer Rendite von 1,3 Prozent als Achillesferse und hat zuletzt zu einem Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten geführt, wenn gleich die Finanzreserven die Schulden noch übersteigen.

Für ein gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich verbesserten Umsatz soll vor allem das Datencenter-Geschäft mit den KI-Beschleuniger MI325 und MI350 sorgen, die zukünftig auch verstärkt bei OpenAI zum Einsatz kommen sollen. Erwartet wird ein Anstieg von 28,3 Prozent auf insgesamt 8,75 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn soll sich auf 1,17 US-Dollar pro Aktie belaufen.

Ungeachtet der steilen Rallye in den vergangenen Wochen rechnet auch bei AMD eine Mehrheit der Marktteilnehmenden mit weiter steigenden Kursen. Einem Put-Anteil von 54,9 Prozent steht ein Call-Amteil von 54,9 Prozent gegenüber. Mit ±9,0 Prozent ist die implizierte Kursbewegung überdurchschnittlich groß. Das deutet auf Unsicherheiten hin.

Mittwoch, 05. November: AppLovin

Einen ähnlich steilen Höhenflug wie die Anteile von Palantir haben im vergangenen Jahr auch jene von Werbetechnologie- und Applikationsspezialist AppLovin erlebt. Um 266,5 Prozent hat sich die Aktie in nur 12 Monaten verteuert.

Voraussetzung hierfür war ein explosives Umsatzwachstum von 40 Prozent und mehr pro Quartal in den vergangenen zwei Jahren. Während das Unternehmen seinen Erfolg auf den Einsatz von KI zurückführt, witterten vereinzelte Research-Häuser und Shortseller Bilanzbetrug und Manipulation.

Noch explosiver als die Erlöse entwickelten sich die Gewinne. Nach einem Nettoertrag von 356,7 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete AppLovin in den abgelaufenen 12 Monaten 2,43 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 581,2 Prozent. Ein Teil der in den vergangenen Jahren großzügig gewährten Kursgewinne ist also durchaus gerechtfertigt.

Nichtsdestotrotz ist auch hier die Kurs- der Geschäftsentwicklung vorausgeeilt, was seinen Niederschlag in einer hohen Unternehmensbewertung findet. Das KGVe 2025 liegt bei 68,9. Für 2026 ist bereits das 45,7-Fache der erwarteten Gewinne eingepreist. Nicht anders sieht es bei den übrigen Kennziffern aus – mit Ausnahme des Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses (PEG) von 1,19, das damit eine vergleichsweise günstige Bewertung suggeriert. Hierfür muss das Unternehmen aber ein anhaltend hohes Gewinnwachstum nicht nur belegen, sondern auch in Aussicht stellen.

Am Markt erwartet wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 1,34 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 2,49 US-Dollar pro Aktie. Die beiden Werte würden gegenüber dem Vorjahresquartal Zuwächse von 11,7 beziehungsweise 99,2 Prozent bedeuten.

Angesichts eines Call-Anteils von 70,3 Prozent rechnet eine überwältigende Mehrheit der Händlerinnen und Händler bei AppLovin mit einer positiven Kursreaktion. Unterstützung erhalten sie dabei von der Historie: In den vergangenen drei Quartalen ging es für die Aktie, für die gegenwärtig eine Kursreaktion von bis zu 14,0 Prozent eingepreist ist, bergauf.

Mittwoch, 05. November: Qualcomm

Mit seiner Ankündigung, in das Geschäft für dezidierte KI-Beschleuniger einzusteigen, sorgte Qualcomm in der vergangenen Woche für große Aufmerksamkeit – und einen kräftigen Kurssprung seiner Anteile. Die gehörten in den vergangenen Jahren innerhalb der Halbleiterbranche eher zu den Underperformern, bis es am Montag zeitweise um 21,9 Prozent nach oben ging.

Schon im vergangenen Jahr verfolgte das Unternehmen das Ziel, sich vom Geschäft mit Halbleitern und System-on-Chips (SoCs) für Smartphones und mobile Endgeräte unabhängiger zu machen. Das Automotive-Geschäfte entwickelte sich zuletzt zwar stark, mit eigenen CPUs wollte Qualcomm auch AMD und Intel angreifen. Die große Zyklusabhängigkeit seiner Geschäfte konnte der Konzern aber nicht verringern. Nun sollen es also KI-Chips richten – Marktteilnehmende hoffen darauf, hier vor allem zur Roadmap und den Finanzzielen mehr zu hören.

Grundsätzlich befindet sich Qualcomm in einer guten Ausgangslage, einerseits seine Ziele zu erreichen und andererseits auch für die Kursentwicklung neue Impulse setzen: Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr ging es bislang nur um 1,5 Prozent bergauf. Das sorgt für eine moderate Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15, einer Dividendenrendite von 2,0 Prozent und einem Cashflow-Yield von 6,6 Prozent. Außerdem ist die Kriegskasse mit Barreserven von rund 10 Milliarden US-Dollar gut gefüllt.

Mit Blick auf die Erwartungen gilt es beim Umsatz die Vorlage der Analystinnen und Analysten von 10,74 Milliarden US-Dollar zu schlagen. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie sind 2,86 US-Dollar gefordert. Einen Schnitzer hat sich Qualcomm hier zuletzt vor mehr als zwei Jahren geleistet.

Die Anteile von Qualcomm sind bereits fünf Zahlenvorlage in Folge gefallen. Diesen Fluch gilt es also zu brechen – tatsächlich wettet mit einer Call-Quote von 56,5 Prozent eine Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger, dass das passieren wird. Um bis zu 6,8 Prozent dürfte sich die Aktie dabei bewegen.

Donnerstag, 06. November: Kenvue

Mit einem Börsenwert von 27,5 Milliarden US-Dollar ist Kenvue ein vergleichsweise kleiner Wert, der üblicherweise nicht geeignet ist, seine Branche oder gar den Gesamtmarkt zu bewegen. Am kommenden Donnerstag könnte aber genau das der Fall sein, denn die 2023 von Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson abgespaltene Verbrauchergesundheitstochter befand sich zuletzt im Visier von US-Präsident Donald Trump.

Der machte wiederholt Stimmung gegen das von Kenvue verkaufte Schmerzmedikament Tylenol (Paracetamol) und stellte einen Zusammenhang zu Autismus her, wenn das Präparat während der Schwangerschaft eingenommen wird. Dieser kausale Zusammenhang ist medizinisch zwar nicht haltbar – das hat Trump in der Vergangenheit jedoch selten interessiert. Insofern werden die Quartalszahlen von Kenvue zum Gradmesser dafür, wie sich das Wort von Trump auf die Geschäfte von Unternehmen auswirkt, die sich seinen Angriffen ausgesetzt sehen.

Im vergangenen halben Jahr haben die Anteile fast 40 Prozent an Wert verloren. Das zeigt, dass die Bedrohung der Geschäfte durch Trump am Markt ernst genommen werden. Dadurch ist Kenvue aber zum Value-Titel geworden mit einem KGV von 13,9 und einer Dividendenrendite von 5,8 Prozent. Bleibt der Trump-Effekt kleiner als erwartet, könnte es hier zu einem starken Rebound kommen.

Beim Umsatz wird mit einem Rückgang von 3,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 3,82 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll bei 0,26 US-Dollar landen und damit um 2 Cent unter dem Niveau vor 12 Monaten. In den zurückliegenden Quartalen konnten die Gewinnerwartungen oft nur knapp geschlagen werden.

Mit einem Befreiungsschlag nach den Zahlen wird bei Kenvue gerechnet: 76,0 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionen liegen auf der Call-Seite. Ihnen steht eine Put-Quote von nur 24,0 Prozent gegenüber. Mit ±8,2 Prozent ist eine für die Aktie bemerkenswert große Kursreaktion eingepreist. In den vergangenen Quartalen bewegte sich dieser Wert um 5,0 Prozent.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

Wert Datum Zeit erw. EPS * erw. Umsatz erw. Kursbew. Börsenwert Vertex Mo., 03.11. Nachbörse 4,58 $ 3,06 Mrd. $ ± 6,8 % 109,1 Mrd. $ Williams Mo., 03.11. Nachbörse 0,52 $ 2,96 Mrd. $ ± 3,7 % 70,6 Mrd. $ Simon Property Mo., 03.11. Nachbörse 3,12 $ ** 1,41 Mrd. $ ± 5,1 % 57,3 Mrd. $ Realty Income Mo., 03.11. Nachbörse 1,07 $ ** 1,36 Mrd. $ ± 3,7 % 53,0 Mrd. $ IDEXX Labs. Mo., 03.11. Vorbörse 3,15 $ 1,07 Mrd. $ ± 10,1 % 51,0 Mrd. $ Diamondback Mo., 03.11. Nachbörse 2,94 $ 3,53 Mrd. $ ± 6,9 % 41,5 Mrd. $ Ares Mgmt. Mo., 03.11. Vorbörse 1,14 $ 1,07 Mrd. $ ± 9,6 % 32,6 Mrd. $ BioNTech Mo., 03.11. Vorbörse 0,12 $ 1,17 Mrd. $ ± 8,7 % 25,0 Mrd. $ On Semi. Mo., 03.11. Vorbörse 0,59 $ 1,52 Mrd. $ ± 13,8 % 20,9 Mrd. $ SBA Comms Mo., 03.11. Nachbörse 3,14 $ ** 715,4 Mio. $ ± 6,8 % 20,6 Mrd. $ BWX Tech. Mo., 03.11. Nachbörse 0,86 $ 796,6 Mio. $ ± 10,3 % 19,5 Mrd. $ Clorox Mo., 03.11. Nachbörse 0,78 $ 1,40 Mrd. $ ± 6,9 % 13,9 Mrd. $ Hims & Hers Mo., 03.11. Nachbörse 0,23 $ 579,9 Mio. $ ± 14,5 % 10,3 Mrd. $ Halozyme Mo., 03.11. Nachbörse 1,59 $ 339,1 Mio. $ ± 9,2 % 7,6 Mrd. $ Innov. Indus. Prop. Mo., 03.11. Nachbörse 1,56 $ ** 63,7 Mio. $ ± 8,9 % 1,4 Mrd. $ Shopify Di., 04.11. Vorbörse 0,34 $ 2,76 Mrd. $ ± 11,2 % 226,0 Mrd. $ Uber Tech. Di., 04.11. Nachbörse 0,87 $ 13,26 Mrd. $ ± 7,4 % 201,2 Mrd. $ Arista Networks Di., 04.11. Nachbörse 0,72 $ 2,27 Mrd. $ ± 10,8 % 198,0 Mrd. $ Amgen Di., 04.11. Nachbörse 5,01 $ 8,97 Mrd. $ ± 4,3 % 160,7 Mrd. $ Eaton Di., 04.11. Vorbörse 3,05 $ 7,08 Mrd. $ ± 5,9 % 150,8 Mrd. $ Pfizer Di., 04.11. Vorbörse 0,64 $ 16,52 Mrd. $ ± 5,1 % 140,1 Mrd. $ Spotify Di., 04.11. Vorbörse 2,47 $ 4,89 Mrd. $ ± 9,7 % 134,9 Mrd. $ Itau Unibanco Di., 04.11. Nachbörse 0,21 $ 8,59 Mrd. $ ± 4,3 % 72,0 Mrd. $ Marriott Intl. Di., 04.11. Nachbörse 2,39 $ 6,46 Mrd. $ ± 4,1 % 71,8 Mrd. $ Apollo Glob. Mgmt. Di., 04.11. Vorbörse 1,90 $ 1,10 Mrd. $ ± 6,3 % 71,0 Mrd. $ Zoetis Di., 04.11. Vorbörse 1,62 $ 2,41 Mrd. $ ± 7,1 % 63,9 Mrd. $ Axon Enterprise Di., 04.11. Nachbörse 1,52 $ 704,8 Mio. $ ± 13,5 % 57,5 Mrd. $ Yum Brands Di., 04.11. Vorbörse 1,48 $ 1,97 Mrd. $ ± 5,4 % 38,4 Mrd. $ Astera Labs Di., 04.11. Nachbörse 0,39 $ 206,4 Mio. $ ± 15,2 % 31,0 Mrd. $ Kinross Gold Di., 04.11. Nachbörse 0,39 $ 1,76 Mrd. $ ± 6,7 % 28,3 Mrd. $ Pinterest Di., 04.11. Nachbörse 0,42 $ 1,05 Mrd. $ ± 13,6 % 22,5 Mrd. $ Toast Di., 04.11. Nachbörse 0,23 $ 1,59 Mrd. $ ± 12,6 % 21,1 Mrd. $ Rivian Di., 04.11. Nachbörse -0,71 $ 1,51 Mrd. $ ± 9,8 % 16,5 Mrd. $ Yum China Di., 04.11. Vorbörse 0,76 $ 3,19 Mrd. $ ± 7,7 % 15,7 Mrd. $ Tempus AI Di., 04.11. Nachbörse -0,18 $ 328,8 Mio. $ ± 11,3 % 15,6 Mrd. $ Embraer Di., 04.11. Vorbörse 0,50 $ 1,93 Mrd. $ ± 8,7 % 11,8 Mrd. $ Skyworks Solutions Di., 04.11. Nachbörse 1,51 $ 1,04 Mrd. $ ± 9,2 % 11,6 Mrd. $ S. Black & Decker Di., 04.11. Vorbörse 1,19 $ 3,77 Mrd. $ ± 9,5 % 10,5 Mrd. $ Norw. Cruise Lines Di., 04.11. Vorbörse 1,16 $ 3,03 Mrd. $ ± 8,1 % 10,2 Mrd. $ Molson Coors Di., 04.11. Vorbörse 1,70 $ 3,01 Mrd. $ ± 7,1 % 8,8 Mrd. $ Match Group Di., 04.11. Nachbörse 0,91 $ 912,4 Mio. $ ± 8,9 % 7,8 Mrd. $ CAVA Di., 04.11. Nachbörse 0,13 $ 292,4 Mio. $ ± 15,0 % 6,2 Mrd. $ Hut 8 Di., 04.11. Vorbörse -0,12 $ 65,6 Mio. $ ± 16,7 % 5,3 Mrd. $ Energy Fuels Di., 04.11. Vorbörse -0,05 $ 9,79 Mio. $ ± 18,0 % 4,7 Mrd. $ Harley-Davidson Di., 04.11. Vorbörse 1,64 $ 1,01 Mrd. $ ± 8,5 % 3,4 Mrd. $ Capri Hldgs. Di., 04.11. Vorbörse 0,14 $ 826,7 Mio. $ ± 13,4 % 2,5 Mrd. $ Beyond Meat Di., 04.11. Nachbörse -0,43 $ 69,8 Mio. $ ± 28,8 % 658,0 Mio. $ Digital Turbine Di., 04.11. Nachbörse 0,05 $ 127,0 Mio. $ ± 27,1 % 697,3 Mio. $ McDonald's Mi., 05.11. Vorbörse 3,33 $ 7,09 Mrd. $ ± 3,5 % 213,2 Mrd. $ Arm Hldgs. Mi., 05.11. Nachbörse 0,33 $ 1,06 Mrd. $ ± 10,7 % 179,9 Mrd. $ Robinhood Mi., 05.11. Nachbörse 0,61 $ 1,21 Mrd. $ ± 10,2 % 130,4 Mrd. $ DoorDash Mi., 05.11. Nachbörse 1,25 $ 3,36 Mrd. $ ± 10,3 % 108,7 Mrd. $ Fortinet Mi., 05.11. Nachbörse 0,63 $ 1,70 Mrd. $ ± 9,9 % 66,2 Mrd. $ Cameco Mi., 05.11. Vorbörse 0,20 $ 538,7 Mio. $ ± 8,2 % 44,5 Mrd. $ Fair Isaac Mi., 05.11. Nachbörse 7,36 $ 513,9 Mio. $ ± 10,1 % 39,8 Mrd. $ Humana Mi., 05.11. Vorbörse 2,92 $ 32,0 Mrd. $ ± 7,7 % 33,5 Mrd. $ Iron Mountain Mi., 05.11. Vorbörse 0,92 $ ** 1,75 Mrd. $ ± 6,1 % 30,4 Mrd. $ HubSpot Mi., 05.11. Nachbörse 2,59 $ 786,9 Mio. $ ± 13,6 % 25,9 Mrd. $ Figma Mi., 05.11. Nachbörse 0,05 $ 264,0 Mio. $ ± 16,6 % 24,4 Mrd. $ Ionq Mi., 05.11. Nachbörse -0,20 $ 27,0 Mio. $ ± 14,6 % 21,7 Mrd. $ Unity Software Mi., 05.11. Vorbörse 0,17 $ 453,1 Mio. $ ± 14,7 % 15,7 Mrd. $ Joby Aviation Mi., 05.11. Nachbörse -0,20 $ 2,3 Mio. $ ± 13,5 % 15,5 Mrd. $ Snap Mi., 05.11. Nachbörse 0,05 $ 1,49 Mrd. $ ± 15,6 % 13,2 Mrd. $ Duolingo Mi., 05.11. Nachbörse 1,59 $ 260,4 Mio. $ ± 16,7 % 12,4 Mrd. $ Albemarle Mi., 05.11. Nachbörse -0,88 $ 1,28 Mrd. $ ± 7,7 % 11,6 Mrd. $ New York Times Mi., 05.11. Vorbörse 0,53 $ 692,0 Mio. $ ± 6,8 % 9,3 Mrd. $ Hecla Mining Mi., 05.11. Nachbörse 0,09 $ 324,0 Mio. $ ± 10,0 % 8,6 Mrd. $ LYFT Mi., 05.11. Nachbörse 0,31 $ 1,70 Mrd. $ ± 14,3 % 8,5 Mrd. $ Dutch Bros Mi., 05.11. Nachbörse 0,17 $ 413,6 Mio. $ ± 14,3 % 7,0 Mrd. $ E.L.F. Beauty Mi., 05.11. Nachbörse 0,57 $ 365,8 Mio. $ ± 13,5 % 6,9 Mrd. $ Blue Owl Mi., 05.11. Nachbörse 0,23 $ 712,6 Mio. $ ± 5,4 % 6,7 Mrd. $ First Majestic Silver Mi., 05.11. Vorbörse 0,09 $ 306,4 Mio. $ ± 9,4 % 6,3 Mrd. $ B2Gold Mi., 05.11. Nachbörse 0,13 $ 861,7 Mio. $ ± 6,9 % 5,8 Mrd. $ Lucid Mi., 05.11. Nachbörse -2,22 $ 370,6 Mio. $ ± 13,3 % 5,5 Mrd. $ Lemonade Mi., 05.11. Vorbörse -0,71 $ 185,1 Mio. $ ± 16,9 % 4,4 Mrd. $ SolarEdge Mi., 05.11. Vorbörse -0,42 $ 336,7 Mio. $ ± 17,6 % 2,1 Mrd. $ AMC Entertainment Mi., 05.11. Nachbörse -0,20 $ 1,23 Mrd. $ ± 10,7 % 1,3 Mrd. $ Fiverr Mi., 05.11. Vorbörse 0,68 $ 107,9 Mio. $ ± 14,1 % 836,2 Mio. $ Bumble Mi., 05.11. Nachbörse 0,54 $ 244,8 Mio. $ ± 17,9 % 577,3 Mio. $ ConocoPhillips Do., 06.11. Vorbörse 1,41 $ 14,68 Mrd. $ ± 3,9 % 112,3 Mrd. $ AirBNB Do., 06.11. Nachbörse 2,31 $ 4,08 Mrd. $ ± 8,3 % 78,6 Mrd. $ Petrobras Do., 06.11. Vorbörse 0,78 $ 24,00 Mrd. $ ± 3,6 % 75,1 Mrd. $ Monster Beverage Do., 06.11. Nachbörse 0,48 $ 2,11 Mrd. $ ± 7,2 % 65,3 Mrd. $ Vistra Do., 06.11. Vorbörse 3,38 $ 6,06 Mrd. $ ± 8,9 % 63,8 Mrd. $ Warner Bros. Do., 06.11. Vorbörse -0,11 $ 9,18 Mrd. $ ± 4,5 % 55,5 Mrd. $ Take-Two Do., 06.11. Nachbörse 0,91 $ 1,74 Mrd. $ ± 8,8 % 47,3 Mrd. $ Block Do., 06.11. Nachbörse 0,64 $ 6,31 Mrd. $ ± 11,3 % 46,3 Mrd. $ SanDisk Do., 06.11. Nachbörse 0,88 $ 2,15 Mrd. $ ± 16,1 % 29,2 Mrd. $ The Trade Desk Do., 06.11. Nachbörse 0,44 $ 719,3 Mio. $ ± 16,8 % 24,6 Mrd. $ Affirm Do., 06.11. Nachbörse 0,62 $ 883,4 Mio. $ ± 14,7 % 23,7 Mrd. $ Tapestry Do., 06.11. Vorbörse 1,26 $ 1,63 Mrd. $ ± 8,9 % 22,7 Mrd. $ DraftKings Do., 06.11. Nachbörse -0,25 $ 1,23 Mrd. $ ± 10,4 % 15,2 Mrd. $ D-Wave Quantum Do., 06.11. Vorbörse -0,07 $ 3,03 Mrd. $ ± 16,4 % 12,7 Mrd. $ SharkNinja Do., 06.11. Vorbörse 1,35 $ 1,60 Mrd. $ ± 13,7 % 12,1 Mrd. $ Solventum Do., 06.11. Nachbörse 1,43 $ 2,05 Mrd. $ ± 7,1 % 12,0 Mrd. $ MP Materials Do., 06.11. Nachbörse -0,16 $ 53,0 Mrd. $ ± 9,5 % 11,2 Mrd. $ Moderna Do., 06.11. Vorbörse -2,19 $ 869,9 Mio. $ ± 11,8 % 10,6 Mrd. $ EPAM Systems Do., 06.11. Vorbörse 3,03 $ 1,38 Mrd. $ ± 11,6 % 9,1 Mrd. $ Archer Aviation Do., 06.11. Nachbörse -0,20 $ 0,4 Mio. $ ± 12,4 % 7,3 Mrd. $ SoundHound AI Do., 06.11. Nachbörse -0,03 $ 40,5 Mrd. $ ± 17,6 % 7,2 Mrd. $ NuScale Do., 06.11. Nachbörse -0,14 $ 11,2 Mrd. $ ± 16,4 % 6,0 Mrd. $ OpenDoor Do., 06.11. Nachbörse -0,07 $ 882,3 Mio. $ ± 16,0 % 5,8 Mrd. $ Peloton Do., 06.11. Nachbörse 0,01 $ 541,1 Mio. $ ± 13,1 % 3,0 Mrd. $ Grindr Do., 06.11. Nachbörse 0,12 $ 113,5 Mio. $ ± 12,6 % 2,7 Mrd. $ GEO Group Do., 06.11. Vorbörse 0,23 $$ 665,8 Mio. $ ± 8,5 % 2,4 Mrd. $ Under Armour Do., 06.11. Vorbörse 0,02 $ 1,31 Mrd. $ ± 10,1 % 1,9 Mrd. $ KKR Fr., 07.11. Vorbörse 1,29 $ 2,26 Mrd. $ ± 6,2 % 105,4 Mrd. $ Enbridge Fr., 07.11. Vorbörse 0,37 $ 8,44 Mrd. $ ± 4,1 % 101,5 Mrd. $ Duke Energy Fr., 07.11. Vorbörse 1,75 $ 8,55 Mrd. $ ± 4,2 % 96,6 Mrd. $ Brookfield Fr., 07.11. Vorbörse 0,40 $ 1,34 Mrd. $ ± 7,6 % 87,2 Mrd. $ EOG Resources Fr., 07.11. Vorbörse 2,45 $ 5,63 Mrd. $ ± 4,4 % 58,4 Mrd. $ AngloGold Ashanti Fr., 07.11. Vorbörse 1,32 $ 2,53 Mrd. $ ± 10,3 % 34,3 Mrd. $ Algonquin Power Fr., 07.11. Vorbörse 0,06 $ 609,2 Mio. $ ± 9,3 % 4,3 Mrd. $ Endeavour Silver Fr., 07.11. Vorbörse 0,03 $ 124,4 Mio. $ ± 17,9 % 2,4 Mrd. $ Wendy's Fr., 07.11. Vorbörse 0,20 $ 534,9 Mio. $ ± 6,4 % 1,4 Mrd. $ Canopy Growth Fr., 07.11. Vorbörse -0,08 $ 52,1 Mio. $ ± 15,8 % 386,9 Mio. $

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher FFO statt EPS

Stand: Sonntag, 02. November, 09:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion