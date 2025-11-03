Baidu meldet 250.000 wöchentliche Robotaxi-Fahrten

Ein Sprecher von Baidus Robotaxi-Sparte bestätigte, dass dieser Wert bis zum 31. Oktober erreicht wurde. Damit zieht Baidu erstmals mit Waymo gleich, das im Frühjahr 2025 ebenfalls etwa 250.000 wöchentliche Fahrten in den USA vermeldet hatte.

Der chinesische Technologiekonzern Baidu hat einen neuen Meilenstein im Bereich autonomer Mobilität erreicht: Nach Unternehmensangaben verzeichnete der hauseigene Robotaxi-Dienst von Baidu, Apollo Go, zuletzt über 250.000 vollständig fahrerlose Fahrten pro Woche – eine Zahl, die auf Augenhöhe mit den zuletzt gemeldeten Ergebnissen des US-Rivalen Waymo liegt, einer Tochter von Alphabet.

Kampf um die Technologieführerschaft

Der neue Meilenstein unterstreicht den wachsenden Wettbewerb zwischen chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz, Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren. Während Waymo in den US-Städten San Francisco, Los Angeles und Phoenix operiert und Partnerschaften mit Uber in Austin und Atlanta unterhält, konzentriert sich Baidus Apollo Go auf Wuhan, Beijing, Shanghai und Shenzhen – und erweitert derzeit sein Netzwerk über Chinas Grenzen hinaus.

Zu den internationalen Expansionszielen zählen laut Baidu Hongkong, Dubai, Abu Dhabi und jüngst auch die Schweiz. In allen Regionen durchlaufen die Fahrzeuge umfangreiche Testphasen, bevor lokale Behörden kostenpflichtige Fahrten genehmigen.

Beeindruckende Wachstumszahlen und solide Sicherheitsbilanz

Für das Quartal bis zum 30. Juni lag die durchschnittliche Zahl der wöchentlichen Fahrten laut Berechnungen von CNBC noch bei 169.000. Der aktuelle Sprung auf 250.000 markiert damit eine Steigerung von fast 48 Prozent in nur vier Monaten.

Seit dem Start des Programms hat Apollo Go nach eigenen Angaben 17 Millionen Fahrtbestellungen erhalten und insgesamt 240 Millionen Kilometer zurückgelegt – davon 140 Millionen vollständig fahrerlos.

Auch die Sicherheitsbilanz kann sich sehen lassen: Im Durchschnitt kam es laut Baidu nur zu einem Airbag-Einsatz pro 10,1 Millionen gefahrene Kilometer. Schwerwiegende Unfälle mit Verletzungen oder Todesfällen seien bislang nicht aufgetreten.

Baidu vor Quartalszahlen

Baidu wird seine Quartalsergebnisse am 18. November, vor Handelsbeginn in den USA, veröffentlichen. Darüber hinaus findet am 13. November in Peking die jährliche Baidu World Tech Conference statt, auf der weitere Fortschritte im Bereich autonomer Systeme und KI erwartet werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 106,4EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.



