    Goldpreis

    Goldpreis fester +0,38 % aktuell 4.017,64 USD

    Gold zeigt Stärke: +0,38 % höher bei 4.017,64 USD.

    Foto:
    Gold steigt moderat um +0,38 % auf 4.017,64USD. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,59 %
    1 Monat +4,45 %
    3 Monate +19,39 %
    1 Jahr +46,35 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.745,19USD. Heute, bei 4.017,64USD, wäre daraus ein Vermögen von 7.317,59USD geworden – ein Plus von +46,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger in Krisenzeiten nachkaufen, zeigen technische Analysen positive Signale für einen möglichen Kursanstieg. Die Stabilität des Goldpreises wird durch einen starken Dollar und reduzierte Zinssenkungswetten beeinflusst. Zudem erhöhen Länder wie Polen ihre Goldreserven, was auf eine wachsende Nachfrage hindeutet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0



