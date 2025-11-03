S&P 500 Index an starkem Kreuzwiderstand

Obwohl dem S&P 500 Index in der abgelaufenen Handelswoche noch ein frisches Rekordhoch bei 6.120 Punkten gelungen ist, hat das Leitbarometer erneut an seiner oberen Trendkanalbegrenzung angeklopft und ein weiteres mittelfristiges Ziel, bestehend aus dem 161,8 % Fibonacci-Retracement bei 6.899 Punkten, abgearbeitet. Zeitgleich ist das Barometer an einen recht starken Kreuzwiderstand geraten und auf Wochenbasis praktisch auf den Eröffnungskurs zurückgefallen. Das nährt die Spekulationen einer Zwischenkorrektur, die unterhalb von 6.799 Punkten zunächst in den Bereich von 6.733 Punkten talwärts reichen dürfte. Sollte im Anschluss ein ausgeprägtes Topping-Muster ausgebildet werden, müsste unterhalb von 6.600 Punkten eine längere Verschnaufpause mit Zielen bei 6.394 Punkten zwingend eingeplant werden und würde sich dementsprechend für eine Positionierung auf der Unterseite anbieten. Außerdem mahnt auch die letzte Wochenkerze in Form eines Evening-Stars zu erhöhter Vorsicht auf der Long-Seite. Sollte dennoch ein unerwarteter Ausbruch über 6.930 Punkte gelingen, könnte ein weiteres Kursziel um 7.030 Punkten ausgerufen werden. Kurzzeitig erscheint dies wegen der zahlreichen Widerstände jedoch wenig wahrscheinlich.

1. Short-Position unter 6.799 Punkten eröffnen , Stopp über 6.920 Punkten platzieren. Kursziele 6.733/6.394 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4EFU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,23 - 2,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.583,342 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 6.583,342 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.840,20 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,49 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ4HZH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,16 - 2,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.092,554 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.092,554 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.840,20 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.733 Punkte Hebel: 27,36 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.