Ganz schwache Kursmuster!

Nachdem die Linde-Aktie ihr Mittelfristziel, gelegen am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 448,63 US-Dollar, Anfang letzten Jahres erreicht hatte, ist der Wert zunächst in eine grobe Seitwärtskonsolidierung mit einer markanten Horizontalunterstützung um 410,69 US-Dollar übergegangen. Genau dieser Support wurde in einem großen Schritt letzte Woche erneut angesteuert, wodurch die Aktie sehr starke Warnsignale aussendet. Ein Kursrutsch darunter dürfte nämlich auf Wochenbasis ein drohendes Topping-Muster besiegeln und sich für ein entsprechendes Short-Engagement mit vorläufigen Zielen bei 389,33 und darunter im Bereich von 344,10 US-Dollar qualifizieren. Ein passender Schein für dieses Szenario wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Oberseite müsste dagegen das Doppelhoch um 487,50 US-Dollar mindestens auf Wochenbasis überwunden werden, damit die Linde-Aktie die Chance auf einen weiteren Kursanstieg bis auf 516,80 US-Dollar erhält. Nach der langfristigen Kursrallye täte eine Pause dem Wert jetzt aber nicht schlecht.

1. Short-Position unter 410,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 453,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 389,33/344,10 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde Plc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ6AG1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,84 - 3,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 376,1597 US-Dollar Basiswert: Linde Plc. KO-Schwelle: 376,1597 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 418,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,38 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU38U2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,91 - 3,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 464,1478 US-Dollar Basiswert: Linde Plc. KO-Schwelle: 464,1478 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 418,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 389,33 US-Dollar Hebel: 9,18 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

