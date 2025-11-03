    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silber im Plus +0,33 % binnen 24h

    Leichte Zugewinne im Silberhandel: Kurs +0,33 % auf 48,87 USD.

    Silberpreis - Silber im Plus +0,33 % binnen 24h
    Mit einem Anstieg von +0,33 % notiert Silber bei 48,87USD. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,73 %
    1 Monat +4,39 %
    3 Monate +31,86 %
    1 Jahr +49,08 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 19,24259USD. Heute notiert Silber bei 48,87USD. Ihr Einsatz wäre nun 25.395,0USD wert – ein Zuwachs von +153,95 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf eine baldige Erholung und steigende Preise setzen, sind andere aufgrund der negativen Kursentwicklung der letzten 14 Tage besorgt. Die Diskussion über Minenaktien zeigt, dass viele Anleger Chancen in der Branche sehen, während Bedenken über die Volatilität von ETFs bestehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

