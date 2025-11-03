Heizen und Tanken bald teurer? Preisprognose angehoben!

Trotz steigender Energiepreise insbesondere in den USA, angetrieben durch den rasanten Ausbau von KI-Rechenzentren, tat sich der Ölpreis in diesem Jahr bislang schwer, positive Akzente zu setzen.

Gegenüber dem Jahresauftakt notiert das Barrel Brent um 10,6 Prozent niedriger, verglichen mit dem Stand vor 12 Monaten beträgt das Minus sogar 12,6 Prozent. Noch größer sind die Verluste bei der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) mit Abgaben von 14,6 beziehungsweise 11,8 Prozent.

Morgan Stanley und UBS sehen Potenzial für Preisanstieg

Der Grund für den anhaltenden Preisverfall: Das Förderkartell OPEC hat wiederholt die Ausweitung der Fördermengen angekündigt. So sollen einerseits Konkurrenten aus dem Markt gedrängt werden und andererseits die klammer werdenden Staatskassen, insbesondere in Saudi-Arabien, wieder gefüllt werden.

Geht es jedoch nach der US-Investmentbank Morgan Stanley sowie der Schweizer Großbank UBS könnte das schwarze Gold vor einer Stabilisierung beziehungsweise einem Preisanstieg stehen – und damit auch Heizen und Tanken wieder teurer werden!

Ausweitung bleibt hinter den angekündigten Zielen zurück

Zum Wochenauftakt hat Morgan Stanley seine kurzfristige Preisprognose für Brent von 57,50 auf 60,00 US-Dollar angepasst. Als Grund nennen die Analystinnen und Analysten die Ankündigung der OPEC, auf weitere Erhöhungen der Fördermenge zunächst zu verzichten.

Außerdem geht die US-Investmentbank davon aus, dass die OPEC+ Staaten ihre Fördermenge zwischen März und Oktober nur um 500.000 Barrel erhöht haben – obwohl eine Ausweitung der Fördermenge um 2,6 Millionen Fass pro Tag angekündigt wurde. Das nächste Treffen des Kartells ist für dem 30. November angesetzt.

Wachsender Bedarf, aber auch wachsendes Angebot

Auch nach Einschätzung der UBS sind sowohl kurz- als auch mittelfristig höhere Preise zu erwarten. Die Schweizer Großbank sieht das Barrel Brent zum Jahresende bei 62,00 US-Dollar, darüber hinaus ist ein Preis zwischen 60 bis 70 US-Dollar zu erwarten.

In ihrer jüngsten Studie heißt es dazu: "Mitte 2026 wird sich der Fokus des Marktes auf 2027 richten. In der Zwischenzeit erwarten wir ein moderates Angebotswachstum aus Staaten, die nicht der OPEC+ angehören, und gleichzeitig eine wachsende Nachfrage".

Aus charttechnischer Perspektive handelt Öl weiter schwach: Trotz des jüngsten Preisanstieges konnten bislang weder die 50- noch die 200-Tage-Linie zurückerobert werden. Bislang ist der jüngste Preisanstieg eher als "Dead-Cat-Bounce" zu verstehen.

Fazit: Kurzfristige Risiken und wachsende Inflationsgefahr

Bei Morgan Stanley erwartet man eine Stabilisierung des Ölpreises, während der UBS zufolge ein moderater Preisanstieg auf bis zu 70 US-Dollar pro Fass denkbar ist. Damit könnte sich die jüngst eingeleitete Erholung fortsetzen, wenngleich noch keine Wende zu nachhaltig höheren Preisniveaus abzusehen ist.

Kurzfristige Aufwärtsrisiken sind jedoch nicht zu unterschätzen: Ein erneutes Aufflammen der Spannungen im Nahen und Mittleren Osten sowie eine Militäraktion der USA gegen Venezuela, wie sie in den vergangenen Tag und Wochen vermehrt spekuliert wurde, könnte zu neuen Angebotssorgen führen. In diesem Fall ist mit einem starken Preisanstieg in kurzer Zeit zu rechnen.

Ein steigender Ölpreis könnte außerdem noch ganz andere Folgen haben: In den vergangenen Monaten fiel die US-Inflation trotz der Handelszölle moderat aus, weil die Energiekosten niedrig blieben. Ziehen diese jetzt an, dürfte die US-Notenbank bezüglich weiter Zinssenkungen mit dem Rücken zur Wand stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

