    UBS stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel warf in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des dritten Quartals die Frage in den Raum, ob das Glas bei den Wolfsburgern halb voll oder halb leer ist. Er geht unter dem Strich mit leichtem Optimismus in das Jahr 2026. Die geringe Bewertung der Aktien alleine sieht er aber nicht als ausreichendes Kaufargument./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:52 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Patrick Hummel
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
