UBS stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel warf in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des dritten Quartals die Frage in den Raum, ob das Glas bei den Wolfsburgern halb voll oder halb leer ist. Er geht unter dem Strich mit leichtem Optimismus in das Jahr 2026. Die geringe Bewertung der Aktien alleine sieht er aber nicht als ausreichendes Kaufargument./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 90,58EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

