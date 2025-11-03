Berenberg hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel hoch auf 92 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 83,89 auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 216,13 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -5,99 %/+9,48 % bedeutet.