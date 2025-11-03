ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel hoch auf 92 Franken
- Berenberg hebt Nestlé-Kursziel auf 92 Franken an.
- Aktienempfehlung von "Hold" auf "Buy" geändert.
- Exzessive Risiken laut Analyst Cazzol eingepreist.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 83,89 auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 216,13 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -5,99 %/+9,48 % bedeutet.
