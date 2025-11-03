BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Hold" belassen. In der Vergangenheit habe der Spezialchemiekonzern eher Investitionen zurückgefahren, um sich dem Gegenwind zu stellen, schrieb Sebastian Bray am Montag im Nachgang des Quartalsberichts. Nun stünden die Zeichen auf deutlichere Optimierungsmaßnahmen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 68,90EUR auf Tradegate (03. November 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

