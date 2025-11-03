    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 516 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegase-Konzern sei ein "Gewinn-Aristokrat", aber gleichzeitig eine unterschätzte Wachstumsstory, schrieb James Hooper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 21:25 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 362,8EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: James Hooper
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 516
    Kursziel alt: 519
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



