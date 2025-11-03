BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Zum dritten Mal in diesem Jahr hätten Investoren negativ auf die Resultate des Elektrotechnikkonzerns reagiert, schrieb Alasdair Leslie am Montag in seiner Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Klar sei, dass das Unternehmen wieder positiv überraschen müsse. Gleichwohl habe es keine echten, tiefgreifenden Probleme, aktuell holpere es lediglich ein wenig./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 246,9EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.
