BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nettogewinn des Billigfliegers habe die Erwartungen dank höherer Flugpreise und Zusatzleistungen übertroffen, eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gebe es aber noch nicht, schrieb Alex Irving am Montag im Nachgang der Quartalszahlen./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 26,49EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

