BYD: Chinas E-Auto-König stürzt vom Thron – Aktie auf Neunmonatstief

Laut Daten von CnEVPost ist der Rückgang vor allem auf schwächere Verkäufe von Plug-in-Hybriden zurückzuführen, die im Jahresvergleich um 31 Prozent sanken. Reine Elektroautos legten dagegen um 17 Prozent zu. BYD verkaufte im Oktober zudem 4.850 Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb – ein Zuwachs von 128 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotzdem bleibt der Druck hoch: Um das von Morgan Stanley erwartete Jahresziel von 4,6 Millionen Auslieferungen zu erreichen, müsste BYD in den verbleibenden zwei Monaten durchschnittlich 450.000 Fahrzeuge pro Monat verkaufen.

Im Oktober hat BYD den zweiten monatlichen Absatzrückgang in Folge hinnehmen müssen. Der chinesische Elektroautohersteller verkaufte 441.706 Fahrzeuge, rund 12 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Aktie fiel in Hongkong um bis zu 1,9 Prozent auf 98,70 HK-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Februar. Seit ihrem Hoch Ende Mai hat sie rund 36 Prozent an Wert verloren. Der einstige Marktführer ist damit hinter SAIC Motor auf Rang zwei des chinesischen Automarkts zurückgefallen. SAIC lieferte im Oktober 453.978 Fahrzeuge aus.

Der Absatzrückgang verstärkt eine Serie schwacher Nachrichten für BYD. Bereits im dritten Quartal war der Nettogewinn um 33 Prozent gesunken – der zweite Rückgang in Folge. Analysten machen die schärfere staatliche Kontrolle über Preiskämpfe auf dem heimischen Markt dafür verantwortlich. Preisnachlässe, die früher den Absatz angekurbelt hatten, sind seit Jahresbeginn nur noch eingeschränkt erlaubt. Damit verlor BYD ein wichtiges Wettbewerbsinstrument.

Zudem zwingt eine neue Regelung Autohersteller, ihre Lieferanten innerhalb von 60 Tagen zu bezahlen – ein drastischer Einschnitt, da BYD 2023 im Schnitt 275 Tage benötigte. Gleichzeitig belastet eine verzögerte Modelloffensive: Neue, technisch überarbeitete Fahrzeuggenerationen sollen erst 2026 erscheinen. Bis dahin muss der Konzern noch Lagerbestände abbauen, während Rivalen wie Geely, Leapmotor und Xiaomi Marktanteile gewinnen.

Trotz der Schwäche im Inland bleibt BYD international auf Wachstumskurs. In Großbritannien stiegen die Verkäufe im September um 880 Prozent, und auch in anderen europäischen Märkten wächst die Nachfrage nach günstigen E-Modellen. HSBC-Analystin Yuqian Ding sieht die neue Produktpalette für 2026 als potenziellen Wendepunkt: Eine größere technische Aufrüstung könne das Wachstum wieder beschleunigen. Derzeit aber steht der Pionier des chinesischen Elektroauto-Booms vor seiner schwierigsten Phase seit fünf Jahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



