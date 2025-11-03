paragon hebt Prognose für Automotive-Segment nach starkem Q3 an
Das Automotive-Segment zeigt trotz Herausforderungen Stärke: Umsatzrückgang durch Verkauf und Abrufzahlen, aber stabile EBITDA und steigende EBIT-Margen. Positive Entwicklungen und angehobene Prognosen geben Zuversicht.
- Umsatz im Automotive-Segment in den ersten neun Monaten 2025 beträgt 83,4 Mio. € (Vorjahr: 106,3 Mio. €), Rückgang durch Verkauf des Starterbatteriengeschäfts und niedrigere Abrufzahlen.
- Konzern-EBITDA bleibt mit 12,5 Mio. € nahezu stabil (Vorjahr: 12,9 Mio. €), EBITDA-Marge steigt auf 15,0% (Vorjahr: 12,1%).
- EBIT verbessert sich von 3,9 Mio. € auf 4,8 Mio. €, EBIT-Marge steigt auf 5,7% (Vorjahr: 3,7%).
- Positive Geschäftsentwicklung mit Porsche und chinesischen Kunden im zweiten Halbjahr, Kosteneinsparungen wirken sich ebenfalls positiv aus.
- Prognose für das Automotive-Segment wird angehoben: Erwartetes EBITDA von rund 19 Mio. € bei Umsätzen zwischen 115 und 120 Mio. €.
- Umsatzplanung für das neue Segment Consumer Products wurde angepasst, hat jedoch keine Auswirkungen auf das stabile Automotive-Geschäft.
Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenbericht zum 30.09.2025 (9 Monate), bei paragon ist am 12.11.2025.
Der Kurs von paragon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,59 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8000EUR das entspricht einem Plus von +0,72 % seit der Veröffentlichung.
