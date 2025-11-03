DZ BANK stuft Mercedes-Benz Group auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."/rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 56,33EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

