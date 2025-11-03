    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 25,37EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry Gowers
    Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


