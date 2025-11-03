JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 25,37EUR auf Tradegate (03. November 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

