Neuer Goldrausch in Nordamerika – Massive Kapitalzuflüsse in Hotspots

Nordamerika erlebt einen neuen Goldrausch: In den Sektor fließt seit dem Frühherbst so viel Kapital wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Im Zentrum stehen geologische Hotspots wie Nevada, wo sich ein Explorer nun das dritte Projekt in Serie gesichert hat.

Der Explorer Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) vergrößerte sein Portfolio im Oktober um ein Projekt in einer prestigeträchtigen Gegend. Das Unternehmen erwarb die bohrbereite Gold- und Silberliegenschaft Carlin Queen – aus geologischer Sicht einschlägig gelegen entlang der Midas- und Carlin-Goldminen-Trends im US-Bundesstaat Nevada.

Das Grundstück umfasst 73 nicht patentierte Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 1.508 Acres. Mindestens 375.000 USD Cash legt Fairchild für 100 % des Projekts auf den Tisch. Der Kaufvertrag räumt dem Verkäufer eine NSR von 2 % ein, die Fairchild jedoch für 4 Mio. USD vollständig zurückkaufen kann.

Projektportfolio zwischen Weltklasse-Minen

„Mit dieser zusätzlichen 100-prozentigen Übernahme des Carlin Queen-Projekts hat Fairchild in weniger als 18 Monaten ein bedeutendes, auf Nevada fokussiertes Gold- und Kupferportfolio aufgebaut. Carlin Queen verbindet ein starkes Explorationspotenzial mit einer einzigartigen strategischen Lage in einem bewährten Gebiet neben Weltklasse-Minen wie Hollister, Midas und Goldstrike“, ordnet Executive Chairman Nikolas Perrault den Erwerb in die übergeordnete Strategie des Unternehmens ein.

Nevada entwickelt sich zum Zentrum eines neuen, nordamerikanischen Goldrausches. Dieser spiegelt sich in nüchternen Transaktionszahlen und Kapitalflüssen wider. Laut Bloomberg-Daten haben Bergbaufirmen in ganz Nordamerika bis Ende Oktober 2,9 Mrd. USD in 185 Transaktionen eingesammelt - das größte monatliche Volumen für den Verkauf neuer Aktien von börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor seit November 2013.

Auch Fairchild Gold hatte sich im Oktober frisches Kapital beschafft: Über eine Privatplatzierung wurden binnen weniger Tage 1,1 Mio. CAD eingenommen. Zu den Käufern der Papiere zählte auch ein strategischer Investor aus Europa. Investoren zeigen in diesen Tagen außergewöhnlich großes Interesse an Bergbaufirmen. Fast alle Kapitalmaßnahmen waren überzeichnet – viele Transaktionen wurden sogar aufgestockt. Der Markt ist derzeit also sehr stark.