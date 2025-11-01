Marktteilnehmer wetten auf Superzyklus!

Die Aktien des Speicherchipherstellers Micron Technology stiegen am vergangenen Freitag zeitweise um 4,4 Prozent auf 231,25 US-Dollar. Der Wettbewerber SK Hynix gab am Mittwoch bekannt, einen verlängerten „Superzyklus“ für Speicherchips zu erwarten. Fachleute von SK Hynix gehen zudem davon aus, dass der globale Markt voraussichtlich durch ein begrenztes Angebotswachstum geprägt sein wird, während die Nachfrage nach Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zunimmt. Micron zählt neben SK Hynix und Samsung zu den drei weltweit führenden Herstellern von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM). Samsung meldete am Donnerstag einen Rekordumsatz im Quartal. Dieser ist auf den Geschäftsbereich für Speicherchips zurückzuführen. Dies stellt eine deutliche Trendwende dar, nachdem das Unternehmen in den vorangegangenen Quartalen mit enttäuschenden Ergebnissen zu kämpfen hatte. Es gab Schwierigkeiten, im Wettbewerb um KI-Chips mit der Konkurrenz Schritt zu halten.

Vor gut 16 Monaten markierte der Aktienkurs von Micron Technology sein bisheriges Allzeithoch bei 157,54 US-Dollar. Es folgte eine Konsolidierung, die von einer neunmonatigen Seitwärtsrange abgelöst wurde. Die Range wird von der Unterstützung bei 84,68 US-Dollar und von dem Widerstand bei 111,32 US-Dollar eingefasst. Danach wurde auch Micron von dem Selloff aufgrund der angekündigten Zollpolitik im Zuge des Liberation Days erfasst. Mittlerweile ist bei den Marktteilnehmern wieder Zuversicht eingekehrt und der Kurs konnte die Verluste mehr als kompensieren. Vom Tief am 7. April 2025 bei 61,54 US-Dollar gewann das Papier knapp 265 Prozent auf aktuell 224,38 US-Dollar hinzu. Diese Aufwertung besteht aus zwei Aufwärtstrends und einer Seitwärtsrange zwischen 111,32 US-Dollar und 130,00 US-Dollar. Aktuell notiert das Papier mit 223,77 US-Dollar nahe dem Allzeithoch bei 232,40 US-Dollar. Ob der aktuelle Aufwärtstrend grundsätzlich Potenzial hat, sich weiter nach oben zu entwickeln, verrät ein Blick auf die fundamentale Kennzahl Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Konsensschätzungen gehen auf Basis des Bilanzgewinns im Finanzjahr 2024/25 bis in das Finanzjahr 2026/27 von einem Zuwachs um knapp 153 Prozent aus. Hier scheint der erwartete Superzyklus bereits berücksichtigt. Das erwartete KGV 2026/27 ist mit 11,81 in der Mitte der Ausprägungen der vergangenen 10 Jahre. Aus diesem Blickwinkel ist die Aktie von Micron nicht besonders überteuert.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Marktteilnehmer spekulieren auf einen sogenannten Superzyklus im oligopolistisch strukturierten High-End-Speichermarkt. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV7TFK) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Micron in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,48 profitieren. Das Ziel sei bei 255,01 US-Dollar angenommen (8,28 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 196,91 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,24 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV7TFK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,57 – 5,58 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 160,10 US-Dollar Basiswert: Micron Technology, Inc. KO-Schwelle: 160,10 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 223,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 8,28 Euro Hebel: 3,48 Kurschance: + 48 Prozent Quelle J.P. Morgan

