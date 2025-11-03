    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Besonders beachtet!

    Xiaomi - Aktienkurs springt nach oben +4,34 % - 03.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher um +4,34 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Die Xiaomi Aktie notiert aktuell bei 4,9720 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2070  entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Xiaomi konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,36 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -0,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Anstieg von +18,19 %.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,40 %
    1 Monat -17,04 %
    3 Monate -16,36 %
    1 Jahr +55,13 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi Aktie, die unter Druck steht, trotz positiver Geschäftszahlen. Anleger sind besorgt über mögliche Kursrückgänge und die steigenden Herstellungskosten, die die Margen belasten könnten. Während einige Nutzer die Aktie langfristig halten wollen, verweisen andere auf Unterstützung bei 4,30 Euro. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind gespalten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,54 Mrd. wert.

    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



