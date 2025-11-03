Xiaomi - Aktienkurs springt nach oben +4,34 % - 03.11.2025

Die Xiaomi Aktie notiert aktuell bei 4,9720€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2070 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Anstieg bei Xiaomi konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,36 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -0,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Anstieg von +18,19 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,40 % 1 Monat -17,04 % 3 Monate -16,36 % 1 Jahr +55,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Xiaomi Aktie, die unter Druck steht, trotz positiver Geschäftszahlen. Anleger sind besorgt über mögliche Kursrückgänge und die steigenden Herstellungskosten, die die Margen belasten könnten. Während einige Nutzer die Aktie langfristig halten wollen, verweisen andere auf Unterstützung bei 4,30 Euro. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind gespalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,54 Mrd. wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.