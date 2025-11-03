Besonders beachtet!
Diginex Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.11.2025
Am 03.11.2025 ist die Diginex Aktie, bisher, um +7,39 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.
Diginex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,39 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Diginex Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +215,63 %.
Allein seit letzter Woche ist die Diginex Aktie damit um +49,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,30 %.
Diginex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+49,52 %
|1 Monat
|+35,30 %
|3 Monate
|+215,63 %
Informationen zur Diginex Aktie
Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,93 Mio. wert.
Diginex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.