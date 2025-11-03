Diginex Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.11.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Diginex Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +215,63 %.

Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,39 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Diginex Aktie damit um +49,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,30 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +49,52 % 1 Monat +35,30 % 3 Monate +215,63 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,93 Mio. wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.