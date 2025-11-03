    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus

    Circus - Aktie legt am 03.11.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Circus Aktie bisher um +15,49 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Circus Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Circus Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Die Circus Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +15,49 % auf 22,000 zulegen. Das sind +2,950  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Circus investiert war, konnte einen Gewinn von +47,65 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Circus -11,29 % verloren.

    Circus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,88 %
    1 Monat +44,74 %
    3 Monate +47,65 %
    1 Jahr +11,11 %

    Informationen zur Circus Aktie

    Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 519,64 Mio. wert.

    Circus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Circus

    +6,56 %
    +14,88 %
    +44,74 %
    +47,65 %
    +11,11 %
    +1.524,00 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35



    Verfasst von Markt Bote
