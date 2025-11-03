Circus - Aktie legt am 03.11.2025 stark zu

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Circus investiert war, konnte einen Gewinn von +47,65 % verbuchen.

Die Circus Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +15,49 % auf 22,000€ zulegen. Das sind +2,950 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Circus -11,29 % verloren.

Circus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,88 % 1 Monat +44,74 % 3 Monate +47,65 % 1 Jahr +11,11 %

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 519,64 Mio. wert.

Circus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.