BTC, ETH und Co. fallen vor US-Arbeitsmarktdaten – Bessent warnt vor Zinsrisiken

Bitcoin notiert am Montagvormittag bei rund 107.550 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,8 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 6,9 Prozent. Noch deutlicher unter Druck steht Ethereum, mit einem Minus von 4,6 Prozent notiert die Kryptowährung bei 3.720 US-Dollar – ein Wochenverlust von über 11 Prozent.

Der Krypto-Markt gerät zu Wochenbeginn erneut ins Rutschen, da Anleger sich vor den bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten in Zurückhaltung üben und Kommentare des US-Finanzministers Scott Bessent einpreisen, die auf zunehmende Risiken durch die anhaltend hohen Zinsen hinweisen.

Auch andere große Token wie XRP, BNB, Solana, Dogecoin und Cardano verzeichnen bis zu zweistellige Kurs-Rückgänge. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors ist laut Coinmarketcap um 3,2 Prozent auf 3,6 Billionen US-Dollar gesunken.

Zinssorgen überschatten Zinsfantasie

Die Kursverluste folgen auf ein schwaches Wochenende mit dünnem Handelsvolumen. Investoren positionieren sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der als entscheidender Impulsgeber für die Zinsentwicklung der US-Notenbank gilt.

In einem Interview mit CNN warnte Finanzminister Scott Bessent, die straffe Geldpolitik der Federal Reserve habe "Teile der Wirtschaft, insbesondere den Wohnungsmarkt, bereits in eine Rezession gedrückt". Er deutete an, dass nun Spielraum für Zinssenkungen bestehe – warnte jedoch zugleich, dass anhaltend hohe Finanzierungskosten das Risiko einer tieferen wirtschaftlichen Abkühlung bergen könnten.

Bessents Aussagen verstärkten den Verkaufsdruck zusätzlich. Seine Warnung, dass die hohen Zinsen bereits Teile der US-Wirtschaft belasten und das Risiko einer tieferen Rezession steigt, löste an den Märkten weitere Sorgen aus. Statt Hoffnung auf baldige Zinssenkungen dominierten Befürchtungen, dass die anhaltend restriktive Geldpolitik die wirtschaftliche Dynamik weiter schwächen und damit auch risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen zusätzlich unter Druck setzen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



