Hyper Bit gibt die Aufnahme des Mining von DOGE und LTC durch DMTC in dem mit erneuerbarer Energie betriebenen 11-MW-Rechenzentrum in Quebec bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 3. NOVEMBER 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das „Unternehmen“ oder „Hyper Bit“) gibt bekannt, dass das Unternehmen von Dogecoin Mining Technologies Corp. („DMTC“) davon unterrichtet wurde, dass das Mining von Dogecoin und Litecoin im September 2025 aufgenommen wurde und die ersten 20 von DMTC bestellten ElphaPex DG1+-Miner online sind und mit dem Hashing in der speziell gebauten Krypto-Mining-Rechenzentrum-Colocation-Anlage in Quebec (Kanada) begonnen haben. Das Unternehmen bemüht sich um den Abschluss seiner am 21. August 2025 angekündigten Übernahme von DMTC.

Das Mining von Dogecoin und Litecoin begann am 10. September 2025 und beläuft sich auf bislang 56.902,764 DOGE. Das Unternehmen rechnet in Kürze mit der Anlieferung seiner 25 vorbestellten ElphaPex-DG2-Rigs der nächsten Generation. Nach Ankunft erfolgen das Onboarding und die Optimierung, um die gesamte Hashing-Leistung des wachsenden Portfolios an ElphaPex-Hardware von DMTC zu steigern.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd, sagt dazu: „Wir sind begeistert, dass DMTC nun im speziell gebauten Datenzentrum in Quebec (Kanada) aktives Mining betreibt. Nachdem unsere ersten DG1+-Miner nun mit dem Hashing begonnen haben, warten wir mit Spannung auf das Eintreffen der DG2-Miner der nächsten Generation. Angesichts des kürzlichen Abschlusses unserer Wandelanleihe haben wir vor, weitere ElphaPex-Ausrüstungsbestellungen aufzugeben.“

Über Dogecoin Mining Technologies Corp.

Dogecoin Mining Technologies ist ein Krypto-Mining-Infrastrukturunternehmen für Dogecoin und Litecoin, das sich auf den Aufbau skalierbarer, leistungsfähiger Mining-Betriebe für Kryptowährungen konzentriert. Das Unternehmen hat sich strategisch wichtige Komponenten gesichert, die für den Betrieb einer groß angelegten Mining-Plattform erforderlich sind, darunter proprietäre Hardware-Lieferverträge für bis zu 2.660 Elphapex DG1+- und DG2 ASIC-Rigs. DMTC verfügt über ein sehr erfahrenes Betriebsteam mit Fachkenntnissen in den Bereichen Blockchain, Big Data, künstlicher Intelligenz sowie einen Vertrag über die Colocation in einer mit erneuerbarer Energie betriebenen Anlage mit einer Kapazität von bis zu 11 Megawatt. Das Unternehmen hat seinen Anteil an dieser Kapazität zu einem voraussichtlichen Gesamtpreis für Strom und Hosting von unter 0,07 US$ pro Kilowattstunde gesichert.