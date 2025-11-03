Avalara führt Avi sowie ein Netzwerk sicherer Compliance-Agenten ein - entwickelt für effizientes Handeln, gestaltet für menschliche Kontrolle

DURHAM, N.C., 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., der führende Anbieter von Steuer- und Compliance-Lösungen, hat heute Avi, und ein neues Netzwerk intelligenter KI-Agenten vorgestellt – die weltweit erste KI-gestützte Belegschaft für die Automatisierung von Steuer- und Compliance-Prozessen. Diese vernetzten KI-Agenten arbeiten mit und für Unternehmen zusammen und führen unter menschlicher Aufsicht wichtige Prozesse aus. Durch die Kombination von KI-Präzision und menschlichem Urteilsvermögen geben Avi und sein Netzwerk von KI-Agenten Unternehmen die Sicherheit, Steuer- und Compliance-Aufgaben automatisch ausführen zu lassen und dabei die vollständige Kontrolle und Transparenz zu behalten.

„Mit ihren fortschreitenden Fähigkeiten heben die Avalara-Agenten Intelligenz und Autonomie auf ein neues Niveau, ohne die Kontrolle oder Sicherheit zu beeinträchtigen", sagt Scott McFarlane, CEO und Mitbegründer von Avalara. „Unsere Kunden vertrauen uns seit Jahrzehnten beim Schutz ihrer Daten sowie Compliance-Prozesse. Die neuen KI-Agenten von Avalara arbeiten innerhalb desselben sicheren und überprüfbaren Rahmens."

Menschliche Kontrolle als Grundprinzip

Die Agentic Tax and ComplianceTM-Plattform von Avalara basiert auf einem einfachen Prinzip: Automatisierung sollte niemals mit Kontrollverlust einhergehen. Jeder Avalara-KI-Agent verfügt über integrierte Kontrollpunkte für die menschliche Überprüfung und Genehmigung, sodass Unternehmen die volle Kontrolle über alle Compliance-Maßnahmen behalten – von Steuererklärungen bis hin zu Registrierungen – und bei jedem Schritt eine auditfähige Transparenz gewährleistet ist.

Sicherheit für Unternehmen

Jeder KI-Agent arbeitet innerhalb des etablierten Sicherheitsperimeters von Avalara und nutzt dieselben Authentifizierungs-, Verschlüsselungs- und Datenverwaltungs-Frameworks, die auch auf der gesamten Agentic Tax and ComplianceTM-Plattform von Avalara zum Einsatz kommen.

Avi und das Netzwerk von KI-Compliance-Agenten im Überblick

Avi ist der führende KI-Agent von Avalara. Er ist Koordinator des Netzwerks von KI-Compliance-Agenten, die alle wichtigen Compliance-Funktionen übernehmen, von der Steuerermittlung und -erklärung bis hin zur Validierung von Freistellungsbescheinigungen, Registrierungen, Grundsteuer, Reporting und Recherche; jeweils mit integrierten Kontrollpunkten für die menschliche Überprüfung.