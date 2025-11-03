Innoscripta Celebrates Q3 2025 Triumph
Innoscripta SE's Q3 2025 results reveal a financial triumph, with revenue soaring by 80.3% and strategic innovations fueling unprecedented growth.
- innoscripta SE reported a successful third quarter of 2025 with significant revenue growth.
- Consolidated revenue reached €70.7 million, an increase of 80.3% compared to Q3 2024.
- Consolidated EBIT rose to €40.8 million, marking a 96.3% increase from the previous year.
- The EBIT margin improved to 57.8%, up from 53.1% in Q3 2024.
- Consolidated net income after taxes was €27.9 million, a 98.6% increase year-over-year.
- Growth was driven by optimization of digital processes and the development of the Clusterix platform.
The price of innoscripta at the time of the news was 117,70EUR and was up +1,03 % compared with the previous day.
