Darum schwächelt Chinas Produktionswachstum

Diese gingen dabei so schnell wie seit Mai nicht mehr zurück. Der von S&P Global erstellte RatingDog China General Manufacturing PMI fiel im Oktober auf 50,6, nach einem Sechsmonatshoch von 51,2 im September und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten von 50,9 in einer Reuters-Umfrage. Die Befragten führten dies auf die "zunehmende Handelsunsicherheit" zurück.

Grund dafür war ein stärkerer Rückgang der neuen Exportaufträge, da sich die Handelsspannungen mit den USA im Laufe des Monats verschärften.

Wie die Umfrage ergab, wuchsen Neugeschäft und Produktion im Oktober im Vergleich zum Vormonat langsamer, und das Geschäftsklima sank auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. "Mit Blick auf die Produktionsaussichten für das kommende Jahr waren die Unternehmen so pessimistisch wie seit sechs Monaten nicht mehr", hieß es.

Die Beschäftigung in den Fabriken zeigte allerdings die erste Expansion seit März und erreichte den höchsten Stand seit August 2023.

Die private Umfrage von RatingDog umfasst 650 Hersteller und sammelt Antworten in der zweiten Hälfte jedes Monats, während der offizielle PMI eine größere Stichprobe von über 3.000 Unternehmen zum Monatsende befragt.

Mit der Verlängerung des US-chinesischen Handelsabkommens und der erwarteten Erholung der Exportaufträge dürfte sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den kommenden Monaten leicht erholen, da sich das Vertrauen der Unternehmen stabilisiert, sagte Dongming Xie, Geschäftsführer und Leiter der Abteilung für makroökonomische Forschung in Asien bei der OCBC Bank.

China und die USA erzielten letzte Woche nach einem Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Südkorea eine Einigung im Handelsstreit. Damit wurden die Beziehungen stabilisiert, nachdem ein eskalierender Handelskrieg Befürchtungen über einen globalen Wirtschaftsabschwung ausgelöst hatte.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die USA die mit Fentanyl verbundenen Zölle auf chinesische Waren um die Hälfte auf 10 Prozent senken, wodurch der Gesamtzollsatz für chinesische Waren auf rund 47 Prozent sinkt. Dies ist eine Reaktion auf Chinas Aussetzung der umfassenden Exportkontrollen für Seltene Erden.

Die USA werden die Umsetzung der 50-Prozent-Beteiligungsregel im Rahmen der Exportkontrollen sowie die Untersuchung nach Abschnitt 301 in Bezug auf Chinas maritime, Logistik- und Schiffbausektor aussetzen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in China sind komplex und von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Neben internen Herausforderungen wie der Umstellung auf eine stärker konsumorientierte Wirtschaft sieht sich das Land auch externen Druck ausgesetzt, insbesondere durch Handelskonflikte und die globale Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. Diese Faktoren könnten die Fähigkeit Chinas, seine Produktionskapazitäten zu erweitern, weiter einschränken.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion