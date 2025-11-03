innoscripta: Erfolgreiches Q3 2025 begeistert Anleger!
Innoscripta SE meldet ein Rekordquartal mit beeindruckendem Wachstum durch digitale Innovationen und Plattform-Optimierung.
- innoscripta SE meldet ein erfolgreiches drittes Quartal 2025 mit einem Umsatz von 70,7 Mio. €, was einem Anstieg von 80,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Konzern-EBIT beträgt 40,8 Mio. €, was eine Steigerung von 96,3 % im Vergleich zum dritten Quartal 2024 darstellt.
- Die EBIT-Marge des Unternehmens liegt bei 57,8 %, im Vergleich zu 53,1 % im Vorjahr.
- Das Konzernergebnis nach Steuern beträgt 27,9 Mio. €, was einem Anstieg von 98,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Wachstum wurde durch die Optimierung digitaler Prozesse, die Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform und den Ausbau von Skalierbarkeit und Effizienz erreicht.
- Die vollständigen Q3-Zahlen 2025 sind im Bereich „Investoren“ auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
