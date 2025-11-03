DZ Bank hebt Mercedes-Benz auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 57,08 auf Tradegate (03. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 56,03 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -3,68 %/+35,88 % bedeutet.