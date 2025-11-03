ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Mercedes-Benz auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro
- DZ Bank hebt fairen Wert für Mercedes auf 64 Euro an.
- Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft.
- Positive Einschätzung zu Antrieben und Luxus-Strategie.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 57,08 auf Tradegate (03. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 56,03 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -3,68 %/+35,88 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
