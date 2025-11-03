Scandinavian Astor Group AB: Earnings Call für Investoren am 12.11.2025

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der Scandinavian Astor Group AB . Die Scandinavian Astor Group wird die Ergebnisse des Q3 2025 vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Fragerunde statt. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten. Unternehmen: Scandinavian Astor Group AB Datum: 12.11.2025 13:00 Uhr Speaker: Wictor Billström,

Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q3-2025-earnings-call-5iztfhdp+++Über Scandinavian Astor Group AB: Die Scandinavian Astor Group ist ein schwedischer Industrie- und Verteidigungskonzern. Die Gruppe hat zwei Geschäftsbereiche: Astor Tech und Astor Industries. Astor Tech verkauft fertige Produkte direkt an Endkunden, z. B. an die Streitkräfte und deren Materialverwaltung. Astor Industry ist als Zulieferer für die Verteidigungsindustrie und andere Branchen wie dem Schiffbau und der Maschinenbauindustrie tätig. Die Astor-Gruppe besteht aus: Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden, Scandiflash und Astor Group Deutschland.