WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax stabilisiert sich bei 24.000 Punkten
- Dax stabilisiert sich nach schwacher Vorwoche.
- Novembertradition bringt Hoffnung auf Jahresendrally.
- Risiken bleiben trotz anfänglicher Kursgewinne.
(Wortdopplung im 1. Satz gestrichen)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag erst einmal stabilisiert. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken.
In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 24.017,47 Punkte zu. Damit beendete er zunächst nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er kehrte auch über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag erstmals seit zweieinhalb Wochen abgerutscht war.
Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne berappelte sich am Montagvormittag um 0,08 Prozent auf 29.776,83 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle./gl/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bekanntlich wissen wir alle nichts aber zum Glück werden uns auch heute wieder Pinguine und andere Helden hilfreich zur Seite stehen.
Für den (natürlich völlig abwegigen) Fall, das die angegebene Richtung doch die falsche ist, immer daran denken.... im (verdeckten) Nachkauf liegt der Gewinn und falls auch dieses nicht fruchtet, einfach das gute alte Gegenteil-Trading zum Einsatz bringen. Das hat sich speziell im hinterher Modus noch immer bewährt.
Ihr seht, es kann einfach nichts schief gehen.... bis später dann also, wir feiern selbstverständlich gemeinsam. 🤡 🥂 🥳
IG Start 8:00 bei 24.013.... wohin werden Knochen, Würfel und die Katze der Nachbarin den DAX wohl führen? Eine magische Spannung liegt in der Luft... 😎
Sollte sie vor XC erreicht werden, na Ihr wisst schon - Feierabend bis zu den Amis.....🤠
Bild: 1063_20251030080056_dax03