    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro stabilisiert sich zum US-Dollar - Stimmungsindikatoren im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabil bei 1,1534 US-Dollar zu Wochenbeginn.
    • Leitzinssenkungserwartungen dämpfen Eurokurs.
    • Anleger warten auf ISM-Daten aus den USA.
    Devisen - Euro stabilisiert sich zum US-Dollar - Stimmungsindikatoren im Blick
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn stabilisiert. Nach ihren jüngsten Verlusten notierte die Gemeinschaftswährung am Montag bei 1,1534 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs Ende letzter Woche auf 1,1554 (Donnerstag: 1,1550) Dollar festgesetzt.

    Der Euro leidet aktuell darunter, dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Vor diesem Hintergrund sehen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Eurokurs derzeit technisch angeschlagen. Die Gemeinschaftswährung habe sich nicht oberhalb der 21-Tage-Durchschnittslinie stabilisieren können, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Nun sei der Raum eröffnet für einen weiteren Kursrückgang bis unter 1,14 Dollar.

    Ansonsten richtet sich die Aufmerksamkeit zu Wochenbeginn auf die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in wichtigen Ländern der Eurozone, in dem gemeinsamen Währungsraum insgesamt und in den USA. Die Werte für die Vereinigten Staaten werden von dem privat geführten Institute for Supply Management (ISM) bekannt gegeben und sind somit nicht von dem Shutdown betroffen, der jetzt in den zweiten Monat geht.

    Die Regierungsgeschäfte in den USA liegen wegen eines Haushaltsstreits zum Großteil auf Eis, sodass die meisten, von Behörden normalerweise veröffentlichten US-Konjunkturzahlen ausfallen. Mit entsprechender Spannung warten die Anleger auf die ISM-Daten, um sich orientieren zu können./la/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro stabilisiert sich zum US-Dollar - Stimmungsindikatoren im Blick Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn stabilisiert. Nach ihren jüngsten Verlusten notierte die Gemeinschaftswährung am Montag bei 1,1534 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs …