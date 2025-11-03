Pharmakrieg um Milliarden: Pfizer verklagt Novo Nordisk!

Pfizer wirft Metsera Vertragsbruch und Treuepflichtverletzung vor und beschuldigt Novo Nordisk der "unerlaubten Einmischung in einen bestehenden Vertrag". Das Angebot von Novo Nordisk, das Metsera mit bis zu 9 Milliarden US-Dollar bewertet, sei laut Pfizer "angesichts des erheblichen regulatorischen Risikos des Vorschlags nicht vernünftigerweise wahrscheinlich", zu den vorgeschlagenen Bedingungen abgeschlossen zu werden.

Pfizer zieht im Kampf um Metsera vor Gericht. Der US-Pharmakonzern hat am 31. Oktober beim Court of Chancery in Delaware Klage gegen Novo Nordisk und Metsera eingereicht, um die geplante Übernahme des Herstellers von Abnehm-Medikamenten zu retten. Metsera hatte zuvor das überraschend höhere Angebot des dänischen Rivalen Novo Nordisk als "überlegenes Unternehmensangebot" bezeichnet – und damit das bereits bestehende Fusionsabkommen mit Pfizer infrage gestellt.

Pfizer hatte sich im September mit Metsera auf eine Übernahme im Wert von bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar geeinigt. Die US-Handelsaufsicht FTC hatte den Deal kurz vor Einreichung der Klage genehmigt. Mit der Übernahme wollte Pfizer den Rückstand im lukrativen Markt für Adipositas-Medikamente aufholen – einem Segment, das von Novo Nordisk und Eli Lilly dominiert wird.

In der Klage heißt es weiter, die Offerte von Novo Nordisk stelle "einen rechtswidrigen Versuch eines marktbeherrschenden Unternehmens dar, den Wettbewerb zu unterdrücken" und nutze eine "bislang beispiellose Struktur, die gezielt darauf abzielt, die Kartellprüfung zu umgehen". Pfizer beantragt eine einstweilige Verfügung, um Metsera an der Kündigung des Abkommens zu hindern, und fordert Schadensersatz sowie die Feststellung, dass das Novo-Angebot nicht als überlegen gelten kann.

Novo Nordisk wies die Vorwürfe als "unbegründet" zurück und kündigte an, sich "in jedem Rechtsstreit energisch zu verteidigen". Auch Metsera erklärte, man widerspreche den Behauptungen und werde sich vor Gericht äußern. Analysten sehen in dem Verfahren ein Signal für den wachsenden Druck auf Pfizer: Der Konzern steht nach schwachen Umsätzen bei Covid-Produkten unter Zugzwang, neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Ein Erfolg bei Metsera wäre strategisch wichtig, um im Milliardenmarkt für Gewichtsreduktion wieder Boden gutzumachen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



