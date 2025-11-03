BP verkauft Beteiligungen an Midstream-Anlagen in den USA
- BP verkauft Anteile an US-Midstream-Anlagen für 1,5 Mrd.
- Zahlung: 1 Mrd. sofort, Rest nach Genehmigungen.
- BP behält 51% in Permian, 25% in Eagle Ford.
LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern BP zieht sich aus der Beteiligung an zwei Midstream-Anlagen in den USA zurück. Die Briten erzielten eine Einigung mit der US-Investmentfirma Sixth Street, die Anteile an dem US-amerikanischen Öl- und Gasgeschäft von BP an Land für 1,5 Milliarden US-Dollar (1,3 Mrd Euro) erwirbt. Rund 1 Milliarde Dollar werden bei Unterzeichnung gezahlt, der Restbetrag wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende des Jahres erwartet, hieß es weiter in der Mitteilung vom Montag.
Die Vermögenswerte umfassen die Pipelines und Anlagen in den Becken Eagle Ford und Permian, im Südwesten der USA. Diese Anlagen verbinden etwa Bohrlöcher mit Pipelinesystemen von Drittanbietern und transportieren das Öl und Gas zu den Kunden.
Nach Abschluss der Transaktion wird BP statt 100 noch 51 Prozent an den Permian-Anlagen halten und die Beteiligung in Eagle Ford sinke von 75 auf 25 Prozent. Betreiber der Anlagen bleiben die Briten./lew/mne//mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 5,106 auf Tradegate (03. November 2025, 09:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 77,92 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3288. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -21,03 %/-1,28 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/shares-in-issue-and-share-buybacks.html