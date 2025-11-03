BP verkauft Beteiligungen an Midstream-Anlagen in den USA

Nach Abschluss der Transaktion wird BP statt 100 noch 51 Prozent an den Permian-Anlagen halten und die Beteiligung in Eagle Ford sinke von 75 auf 25 Prozent. Betreiber der Anlagen bleiben die Briten./lew/mne//mis

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 5,106 auf Tradegate (03. November 2025, 09:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 77,92 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3288. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -21,03 %/-1,28 % bedeutet.