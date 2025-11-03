GreenX Metals veröffentlicht neue Unternehmenspräsentation

3. November 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:5PMA) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue Unternehmenspräsentation veröffentlicht hat.

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/GRX/03018195.pdf

ANFRAGEN

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Sapan Ghai

Chief Commercial Officer - UK

Kim Eckhof

Investor Relations - UK / Deutschland

Kazimierz Chojna

Investor Relations – Polen

Die GreenX Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 0,458EUR auf Tradegate (03. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.