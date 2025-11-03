    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreenX Metals AktievorwärtsNachrichten zu GreenX Metals
    GreenX Metals veröffentlicht neue Unternehmenspräsentation

    3. November 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:5PMA) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue Unternehmenspräsentation veröffentlicht hat.

     

    Die vollständige Präsentation ist unter folgendem Link abrufbar:

    https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/GRX/03018195.pdf

     

    ANFRAGEN

    +44 207 478 3900

    ir@greenxmetals.com

     

    Sapan Ghai

    Chief Commercial Officer - UK

     

    Kim Eckhof

    Investor Relations - UK / Deutschland

     

    Kazimierz Chojna

    Investor Relations – Polen

     



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die GreenX Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 0,458EUR auf Tradegate (03. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



