Scout24-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

In Erwartung eines starken dritten Quartals für den Internetportal-Betreiber bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 146 Euro ihre Kaufempfehlung für die Scout24-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 108 Euro zulegen, wo sie zuletzt Mitte September gehandelt wurde, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Die Aktie der im DAX gelisteten Scout24, die mit der ImmoScout24 die führenden Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien betreibt, korrigierte nach ihrem lang anhaltenden und steilen Kursanstieg, der am 24.7.25 bei 122,80 Euro auf einem neuen Hoch gipfelte, kräftig nach unten. Nachdem die Aktie am 30.10.25 nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen bei 97,50 Euro auf ein neues Mehrmonatstief gefallen war, konnte sie sich zuletzt wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 100,70 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Scout24-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, Bewertungstag 1520.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000DY7NGG8, wurde beim Aktienkurs von 100,70 Euro mit 0,46 – 0,47 Euro gehandelt.

Gelingt der Scout24-Aktie in spätestens einem Monat ein Anstieg auf 108 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+66 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 93,477 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 93,477 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FD0HNL4, wurde beim Aktienkurs von 100,70 Euro mit 0,77 – 0,79 Euro taxiert.

Kann die Scout24-Aktie in nächster Zeit auf 108 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,45 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 88,84 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Scout24-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 88,84 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UP9LUG9, wurde beim Aktienkurs von 100,70 Euro mit 1,25 – 1,26 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Scout24-Aktie auf 108 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,91 Euro (+52 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Scout24-Aktien oder von Hebelprodukten auf Scout24-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.