    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    AKTIE IM FOKUS

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kion setzen Kurs-Rally fort - JPMorgan optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Kion-Aktien steigen nach positivem JPMorgan-Kommentar.
    • Kursziel von Analyst Gupta auf 71 Euro erhöht.
    • Wachstum in Lagerautomatisierung treibt Investitionen an.
    AKTIE IM FOKUS - Kion setzen Kurs-Rally fort - JPMorgan optimistisch
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Anstieg über die runde Marke von 60 Euro am Freitag haben die Aktien von Kion die Gewinne am Montag ausgebaut. Nach einem positiven Kommentar von JPMorgan ging es in der Spitze um 3,2 Prozent auf 63,45 Euro nach oben auf ein weiteres Hoch seit dem Frühjahr 2022. Zuletzt betrug das Kursplus noch 2,7 Prozent.

    Analyst Akash Gupta ist mit einem von 64 auf 71 Euro erhöhten Kursziel nun der größte Optimist für die Papiere des Logistikausrüsters unter 18 Experten, die laut Bloomberg die Aktie bewerten. Er begründete das höhere Kursziel zuvorderst mit den Wachstumsaussichten in der Automatisierung von Lagern. Das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi könne dazu beigetragen, dass sich Kunden von Kion nun zu Entscheidungen über Investitionen durchringen./bek/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kion Group!
    Short
    67,23€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    58,38€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 11,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kion Group

    +3,75 %
    +6,84 %
    +3,96 %
    +18,31 %
    +70,58 %
    +166,98 %
    -9,80 %
    +45,90 %
    +115,59 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 63,70 auf Tradegate (03. November 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +6,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,36 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -2,52 %/+11,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kion Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Kion setzen Kurs-Rally fort - JPMorgan optimistisch Nach dem Anstieg über die runde Marke von 60 Euro am Freitag haben die Aktien von Kion die Gewinne am Montag ausgebaut. Nach einem positiven Kommentar von JPMorgan ging es in der Spitze um 3,2 Prozent auf 63,45 Euro nach oben auf ein weiteres Hoch …