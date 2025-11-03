AKTIE IM FOKUS
Kion setzen Kurs-Rally fort - JPMorgan optimistisch
- Kion-Aktien steigen nach positivem JPMorgan-Kommentar.
- Kursziel von Analyst Gupta auf 71 Euro erhöht.
- Wachstum in Lagerautomatisierung treibt Investitionen an.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Anstieg über die runde Marke von 60 Euro am Freitag haben die Aktien von Kion die Gewinne am Montag ausgebaut. Nach einem positiven Kommentar von JPMorgan ging es in der Spitze um 3,2 Prozent auf 63,45 Euro nach oben auf ein weiteres Hoch seit dem Frühjahr 2022. Zuletzt betrug das Kursplus noch 2,7 Prozent.
Analyst Akash Gupta ist mit einem von 64 auf 71 Euro erhöhten Kursziel nun der größte Optimist für die Papiere des Logistikausrüsters unter 18 Experten, die laut Bloomberg die Aktie bewerten. Er begründete das höhere Kursziel zuvorderst mit den Wachstumsaussichten in der Automatisierung von Lagern. Das Treffen von US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi könne dazu beigetragen, dass sich Kunden von Kion nun zu Entscheidungen über Investitionen durchringen./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 63,70 auf Tradegate (03. November 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +6,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,36 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -2,52 %/+11,64 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kion Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Fakt ist aber, dass KUV 0.6, KBV 1 und KGV 2026e von 15-18 (je nach Quelle) die Potenziale der digitalen Logistik in keinster Weise mMn abdecken.
Jungheinrich (auch bei mir im Depot) sehe ich auch positiv, aber Kion hat mMn deutlich mehr Potenzial.
Man sollte nicht vergessen, dass selbst bei einem ungelösten Zollkonflikt die Lieferketten angespannt sind und analog der Suez-Krise die Bedeutung der Liefersicherheit und ausreichenden Lagerhaltung deutlich steigt.
Die völlige Fokussierung auf die Working Capital-Optimierung (wie ich sie in meiner Controllingzeit erlebt habe) wird mMn nicht mehr wiederkommen (widerspräche dem Risiko). Daher sehe ich weiter gute Aussichten für jungheinrich und Kion (meist im Gleichschritt).
LG vom Zimbo