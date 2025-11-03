Vermutlich hat die KI-Blase in der letzten Handelswoche ihren Hochpunkt erlebt (Nvidia mit 19 Pressemeldungen an einem einzigen Tag!) - und damit vielleicht auch die US-Aktienmärkte, die die immer offenkundigere Liquiditäts-Krise der US-Banken bislang ignorieren. Diese Liquiditäts-Krise ist auch eine Folge des government shutdowns - also muss die Fed bereits Geld ins Bankensystem pumpen (am letzten Freitag mit 30 Milliarden so viel wie seit Jahren nicht mehr). Noch übertüncht die KI-Blase diese ökonomische Realität - aber die Reaktion auf die Zahlen von Meta zeigt, dass das Ende nahe ist: denn Meta wird als erstes großes der Magnificent 7-Unternehmen seine Investitionen in Datencenter reduzieren oder stoppen müssen, weil der stark fallende freie Cash Flow keine Alternative lässt..

Hinweise aus Video:

1. China: Probleme um Seltene Erden und Nvidia beendet? Gegenteilige Meldungen

2. Der KI-Trade und seine Schattenseiten: Gewinner ohne Arbeit

Das Video "US-Aktienmärkte: KI-Blase trifft Liquiditäts-Krise - Wahnsinn und Realität! " sehen Sie hier..