    US-Aktienmärkte: KI-Blase trifft Liquiditäts-Krise - Wahnsinn und Realität!

    Noch übertüncht die KI-Blase diese ökonomische Realität - aber die Reaktion auf die Zahlen von Meta zeigt, dass das Ende nahe ist

    Vermutlich hat die KI-Blase in der letzten Handelswoche ihren Hochpunkt erlebt (Nvidia mit 19 Pressemeldungen an einem einzigen Tag!) - und damit vielleicht auch die US-Aktienmärkte, die die immer offenkundigere Liquiditäts-Krise der US-Banken bislang ignorieren. Diese Liquiditäts-Krise ist auch eine Folge des government shutdowns - also muss die Fed bereits Geld ins Bankensystem pumpen (am letzten Freitag mit 30 Milliarden so viel wie seit Jahren nicht mehr). Noch übertüncht die KI-Blase diese ökonomische Realität - aber die Reaktion auf die Zahlen von Meta zeigt, dass das Ende nahe ist: denn Meta wird als erstes großes der Magnificent 7-Unternehmen seine Investitionen in Datencenter reduzieren oder stoppen müssen, weil der stark fallende freie Cash Flow keine Alternative lässt..

    Hinweise aus Video:

    1. China: Probleme um Seltene Erden und Nvidia beendet? Gegenteilige Meldungen

    2. Der KI-Trade und seine Schattenseiten: Gewinner ohne Arbeit

     

    Das Video "US-Aktienmärkte: KI-Blase trifft Liquiditäts-Krise - Wahnsinn und Realität! " sehen Sie hier..




    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
