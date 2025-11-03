Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 03.11. - FTSE Athex 20 stark +3,11 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.124,40 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +3,95 %, Siemens Energy +3,41 %, Volkswagen (VW) Vz +2,77 %
Flop-Werte: Vonovia -1,43 %, Symrise -0,96 %, Qiagen -0,66 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 29.861,67 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Kion Group +3,96 %, FUCHS Pref +2,24 %, Porsche AG +2,18 %
Flop-Werte: Delivery Hero -2,64 %, Redcare Pharmacy -1,72 %, PUMA -1,56 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.639,18 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: HENSOLDT +2,02 %, SMA Solar Technology +1,04 %, 1&1 +0,82 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,86 %, Kontron -1,28 %, Bechtle -1,23 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.690,15 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +3,95 %, Siemens Energy +3,41 %, Volkswagen (VW) Vz +2,77 %
Flop-Werte: Iberdrola -1,19 %, BNP Paribas (A) -1,11 %, Hermes International -0,88 %
Der ATX steht bei 4.851,08 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: BAWAG Group +3,05 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,85 %, STRABAG +1,78 %
Flop-Werte: Wienerberger -0,81 %, Andritz -0,27 %, Immofinanz -0,21 %
Der SMI bewegt sich bei 12.283,10 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,44 %, Nestle +1,27 %, Roche Holding +0,91 %
Flop-Werte: Sika -1,33 %, Partners Group Holding -1,16 %, Givaudan -0,96 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.128,83 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Renault +3,65 %, Stellantis +2,81 %, Societe Generale +2,36 %
Flop-Werte: Capgemini -2,06 %, BNP Paribas (A) -1,11 %, Hermes International -0,88 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.771,89 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,54 %, SSAB Registered (A) +1,21 %, Assa Abloy Registered (B) +1,17 %
Flop-Werte: AstraZeneca -1,04 %, Alfa Laval -0,87 %, Securitas Shs(B) -0,84 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 4.980,00 PKT und gewinnt bisher +3,11 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,93 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,35 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,27 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,37 %, Viohalco -0,24 %, Jumbo -0,18 %
