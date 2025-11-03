    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings
    GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Patrick Creuset am Montag. Der Ausblick auf die Preisentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr sei allerdings vorsichtig./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:07 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 25,63EUR auf Tradegate (03. November 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Patrick Creuset
    Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 27,50
    Kursziel alt: 27,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



