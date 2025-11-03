Wie die Nachfolgekrise den Mittelstand bedroht (FOTO)

Schwarzach (ots) - In Deutschland stehen zehntausende Unternehmen vor einem

Generationenwechsel, doch immer häufiger fehlt der Nachfolger. Viele Inhaber

finden keinen geeigneten Erben, Familienmitglieder wollen nicht übernehmen, und

potenzielle Käufer zögern angesichts hoher Zinsen und bürokratischer Hürden. Die

Folge: Traditionsbetriebe schließen, wertvolles Know-how geht verloren, und

ganze Regionen verlieren ihre wirtschaftliche Basis.



Es ist fünf vor zwölf: Wer seine Nachfolge nicht frühzeitig regelt, gefährdet

die Existenz des gesamten Betriebs. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmer

rechtzeitig vorsorgen, Nachfolger strategisch aufbauen und mit professioneller

Begleitung den Fortbestand ihres Lebenswerks sichern können.





Die unterschätzte Gefahr des ZögernsViele mittelständische Unternehmer schieben das Thema Nachfolge oft zu langeauf. Nicht selten sind Firmeninhaber bereits über 70, wenn sie erstmalsernsthaft über die Übergabe nachdenken. Manche sind sogar über 80, wenn sieerkennen, dass sie keinen geeigneten Nachfolger gefunden haben. In dieser Phasefehlt häufig die Kraft, das Unternehmen weiterzuführen oder es in geordneteBahnen zu übergeben. Die wirtschaftlichen Reserven schwinden, die Belegschaftverunsichert sich, und die Zukunft des Betriebs steht auf dem Spiel.Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der Nachfolge ist deshalb entscheidend.Nur wer rechtzeitig plant, kann sein Lebenswerk erhalten und die Verantwortungin stabile Hände legen.Nachfolge beginnt mit der richtigen VorbereitungDie strategische Planung einer Unternehmensnachfolge lässt sich in mehrerezentrale Schritte gliedern.Zunächst gilt es, mögliche Nachfolger frühzeitig zu identifizieren, sei esinnerhalb der Familie, im Kreis leitender Angestellter oder unter externenKandidaten. Gespräche sollten offen, ehrlich und rechtzeitig geführt werden. Wererst nach einem geeigneten Nachfolger sucht, wenn die Entscheidung zum Rückzugbereits gefallen ist, verliert wertvolle Zeit.Gleichzeitig muss das Unternehmen fortgeführt und in seiner Leistungsfähigkeiterhalten bleiben. Umsätze, Mitarbeiterentwicklung und Ausbildung dürfen nichtstagnieren. Eine Firma, die aktiv bleibt und ihre Strukturen pflegt, ist nichtnur für Nachfolger attraktiver, sondern sichert auch den laufenden Betriebwährend der Übergangsphase.Führung in zweiter Reihe - das Fundament der UnabhängigkeitEin entscheidender Erfolgsfaktor liegt im Aufbau einer zweiten Management-Ebene.Unternehmer sollten sich bewusst von operativen Aufgaben lösen und Verantwortung