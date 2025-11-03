Wenn der Betrieb keinen Erben hat
Wie die Nachfolgekrise den Mittelstand bedroht (FOTO)
Schwarzach (ots) - In Deutschland stehen zehntausende Unternehmen vor einem
Generationenwechsel, doch immer häufiger fehlt der Nachfolger. Viele Inhaber
finden keinen geeigneten Erben, Familienmitglieder wollen nicht übernehmen, und
potenzielle Käufer zögern angesichts hoher Zinsen und bürokratischer Hürden. Die
Folge: Traditionsbetriebe schließen, wertvolles Know-how geht verloren, und
ganze Regionen verlieren ihre wirtschaftliche Basis.
Es ist fünf vor zwölf: Wer seine Nachfolge nicht frühzeitig regelt, gefährdet
die Existenz des gesamten Betriebs. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmer
rechtzeitig vorsorgen, Nachfolger strategisch aufbauen und mit professioneller
Begleitung den Fortbestand ihres Lebenswerks sichern können.
Die unterschätzte Gefahr des Zögerns
Viele mittelständische Unternehmer schieben das Thema Nachfolge oft zu lange
auf. Nicht selten sind Firmeninhaber bereits über 70, wenn sie erstmals
ernsthaft über die Übergabe nachdenken. Manche sind sogar über 80, wenn sie
erkennen, dass sie keinen geeigneten Nachfolger gefunden haben. In dieser Phase
fehlt häufig die Kraft, das Unternehmen weiterzuführen oder es in geordnete
Bahnen zu übergeben. Die wirtschaftlichen Reserven schwinden, die Belegschaft
verunsichert sich, und die Zukunft des Betriebs steht auf dem Spiel.
Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der Nachfolge ist deshalb entscheidend.
Nur wer rechtzeitig plant, kann sein Lebenswerk erhalten und die Verantwortung
in stabile Hände legen.
Nachfolge beginnt mit der richtigen Vorbereitung
Die strategische Planung einer Unternehmensnachfolge lässt sich in mehrere
zentrale Schritte gliedern.
Zunächst gilt es, mögliche Nachfolger frühzeitig zu identifizieren, sei es
innerhalb der Familie, im Kreis leitender Angestellter oder unter externen
Kandidaten. Gespräche sollten offen, ehrlich und rechtzeitig geführt werden. Wer
erst nach einem geeigneten Nachfolger sucht, wenn die Entscheidung zum Rückzug
bereits gefallen ist, verliert wertvolle Zeit.
Gleichzeitig muss das Unternehmen fortgeführt und in seiner Leistungsfähigkeit
erhalten bleiben. Umsätze, Mitarbeiterentwicklung und Ausbildung dürfen nicht
stagnieren. Eine Firma, die aktiv bleibt und ihre Strukturen pflegt, ist nicht
nur für Nachfolger attraktiver, sondern sichert auch den laufenden Betrieb
während der Übergangsphase.
Führung in zweiter Reihe - das Fundament der Unabhängigkeit
Ein entscheidender Erfolgsfaktor liegt im Aufbau einer zweiten Management-Ebene.
Unternehmer sollten sich bewusst von operativen Aufgaben lösen und Verantwortung
