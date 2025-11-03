    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Managed Detection & Response Service für maximale Cyber-Resilienz

    München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für
    Cybersicherheit in Europa, präsentiert mit mySOC einen leistungsstarken Managed
    Detection & Response Service. Die plattform-agnostische Lösung zentralisiert und
    orchestriert alle eingesetzten Cybersicherheitslösungen - egal ob für IT oder
    OT.

    Unternehmen und Organisationen haben die Wahl zwischen einem "100 Prozent as a
    Service"- oder "Bring your own Stack"-Ansatz. Die mySOC
    (https://www.advens.com/de/mysoc/) -Plattform identifiziert mit Hilfe von
    Machine-Learning-Algorithmen schädliche Verhaltensweisen oder Prozesse und
    filtert diese für die menschlichen Analysten vor. Alle gemeldeten Alarme werden
    für eine möglichst kurze Reaktionszeit rund um die Uhr qualifiziert und
    priorisiert.

    "Bei aDvens kümmern sich über 600 Experten um die Cybersicherheit unserer
    Kunden, davon allein über 280 im Bereich mySOC", sagt Andreas Süß, CEO DACH
    (aDvens GmbH). "Über 400 Kunden aus unterschiedlichen Branchen und dem
    KRITIS-Bereich vertrauen auf unsere mySOC-Lösung."

    Das mySOC-Portal ermöglicht Kunden eine umfassende Übersicht über die
    Effektivität ihrer Cyberabwehrmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit den
    Analysten von aDvens (https://www.advens.de/) . Das Ergebnis: Mit mySOC stärken
    Organisationen ihre Cyber-Resilienz nachhaltig, senken das Risiko erfolgreicher
    Angriffe und profitieren von einer kontinuierlichen Optimierung ihrer
    Abwehrmechanismen.

    Über aDvens

    aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für
    Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens
    sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").
    Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
    Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
    beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
    Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
    (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
    und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
    Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.

