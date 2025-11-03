aDvens präsentiert mySOC
Managed Detection & Response Service für maximale Cyber-Resilienz
München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für
Cybersicherheit in Europa, präsentiert mit mySOC einen leistungsstarken Managed
Detection & Response Service. Die plattform-agnostische Lösung zentralisiert und
orchestriert alle eingesetzten Cybersicherheitslösungen - egal ob für IT oder
OT.
Unternehmen und Organisationen haben die Wahl zwischen einem "100 Prozent as a
Service"- oder "Bring your own Stack"-Ansatz. Die mySOC
(https://www.advens.com/de/mysoc/) -Plattform identifiziert mit Hilfe von
Machine-Learning-Algorithmen schädliche Verhaltensweisen oder Prozesse und
filtert diese für die menschlichen Analysten vor. Alle gemeldeten Alarme werden
für eine möglichst kurze Reaktionszeit rund um die Uhr qualifiziert und
priorisiert.
"Bei aDvens kümmern sich über 600 Experten um die Cybersicherheit unserer
Kunden, davon allein über 280 im Bereich mySOC", sagt Andreas Süß, CEO DACH
(aDvens GmbH). "Über 400 Kunden aus unterschiedlichen Branchen und dem
KRITIS-Bereich vertrauen auf unsere mySOC-Lösung."
Das mySOC-Portal ermöglicht Kunden eine umfassende Übersicht über die
Effektivität ihrer Cyberabwehrmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit den
Analysten von aDvens (https://www.advens.de/) . Das Ergebnis: Mit mySOC stärken
Organisationen ihre Cyber-Resilienz nachhaltig, senken das Risiko erfolgreicher
Angriffe und profitieren von einer kontinuierlichen Optimierung ihrer
Abwehrmechanismen.
Über aDvens
aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für
Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens
sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").
Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor
Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen
beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,
Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services
(SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity
und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.
Pressekontakt:
Schwartz Public Relations
Florian Stark
Sendlinger Straße 42A
D-80331 München
Tel.: +498921187166
mailto:advens@schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180001/6149868
OTS: aDvens GmbH
