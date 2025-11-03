Managed Detection & Response Service für maximale Cyber-Resilienz

München (ots) - aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für

Cybersicherheit in Europa, präsentiert mit mySOC einen leistungsstarken Managed

Detection & Response Service. Die plattform-agnostische Lösung zentralisiert und

orchestriert alle eingesetzten Cybersicherheitslösungen - egal ob für IT oder

OT.



Unternehmen und Organisationen haben die Wahl zwischen einem "100 Prozent as a

Service"- oder "Bring your own Stack"-Ansatz. Die mySOC

(https://www.advens.com/de/mysoc/) -Plattform identifiziert mit Hilfe von

Machine-Learning-Algorithmen schädliche Verhaltensweisen oder Prozesse und

filtert diese für die menschlichen Analysten vor. Alle gemeldeten Alarme werden

für eine möglichst kurze Reaktionszeit rund um die Uhr qualifiziert und

priorisiert.





"Bei aDvens kümmern sich über 600 Experten um die Cybersicherheit unserer

Kunden, davon allein über 280 im Bereich mySOC", sagt Andreas Süß, CEO DACH

(aDvens GmbH). "Über 400 Kunden aus unterschiedlichen Branchen und dem

KRITIS-Bereich vertrauen auf unsere mySOC-Lösung."



Das mySOC-Portal ermöglicht Kunden eine umfassende Übersicht über die

Effektivität ihrer Cyberabwehrmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit den

Analysten von aDvens (https://www.advens.de/) . Das Ergebnis: Mit mySOC stärken

Organisationen ihre Cyber-Resilienz nachhaltig, senken das Risiko erfolgreicher

Angriffe und profitieren von einer kontinuierlichen Optimierung ihrer

Abwehrmechanismen.



Über aDvens



aDvens ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für

Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens

sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead" ("Gemeinsam und voraus").

Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor

Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen

beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland,

Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services

(SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity

und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.



